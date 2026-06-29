Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde orman yangınlarına karşı ilk müdahale kapasitesini artırmak amacıyla büyük bir projeyi hayata geçirdi. Belediyenin öz kaynaklarıyla temin edilen ve bu yıl içinde toplam 200 adede ulaşarak tümü mahallelere teslim edilecek olan traktör arkası römork tipi su tankerlerinin ilk etabı, muhtarlara teslim edildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın risk analizleri doğrultusunda belirlenen öncelikli 48 mahalleye tanker dağıtımı gerçekleştirilirken, kalan tankerlerin de planlı bir şekilde dağıtımının tamamlanacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen tanker dağıtım törenine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ata Temiz, Erk Kayabaş, daire başkanları, şube müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, yeni tanker alımlarının yanı sıra envanterdeki mevcut araçları da unutmadı. İtfaiye ile Makine İkmal Bakım ve Onarım daire başkanlıklarının ortak çalışmasıyla diğer kurumlara da ait olan toplam 310 eski tanker teknik incelemeden geçirildi. Bu kapsamda yüzlerce tankerin lastikleri yenilenirken, yüzlerce tankerin de bakım, onarım ve malzeme eksiklikleri giderildi. Çalışmaların sürdürülebilirliği adına 2026 yılı için özel bir bakım-onarım ekibi de görevlendirildi.

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaz aylarının başlamasıyla birlikte yangın riskinin arttığına dikkat çekerek önleyici tedbirlerin önemini vurguladı. Başkan Dutlulu, 'Yangınların yüzde 80'inden fazlası maalesef insan hatalarından kaynaklanıyor. Bir yangın başladıktan sonra onu söndürmek çok zor. Bu yüzden önleyici tedbirler ve erken müdahale hayati önem taşıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl içinde toplam 200 yangın tankerinin tamamını özellikle orman yangını riski yüksek mahallelerimize teslim etmiş olacağız. Bugün ilk etapta 48 mahallemize ulaştırıyoruz. Bu tankerler küçük bir hizmet gibi görünebilir ama anında müdahale ile on binlerce ağacın kül olmasını engelleyecek güçtedir. Bu süreçte en büyük paydaşımız, yangınla mücadelede kritik rol oynayan muhtarlarımızdır' dedi.

Yangınların hızla kontrol altına alınması için teknolojik bir altyapı da kurduklarını müjdeleyen Başkan Dutlulu, 'İtfaiyemiz tarafından belirlenen 50 kritik noktaya termal kameralar yerleştiriyoruz. Temmuz ayı başında devreye girecek bu sistemle en küçük bir duman bile anında tespit edilerek muhtarlarımıza ve itfaiye ekiplerimize mesajla bildirilecek. Tüm imkânlarımızla sahadayız; çok daha az yangınla, huzurlu bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz' dedi.

Törende söz alan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Nurdan Özkan, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Turgay Çetin de sürecin koordineli bir şekilde yürütüldüğünü ve tankerlerin her an faal kalması için teknik takibin kesintisiz süreceğini belirtti.

MUHTARLARDAN BAŞKAN DUTLULU'YA TEŞEKKÜR

Tankerleri teslim alan mahalle muhtarları, özellikle merkeze uzak bölgelerde bu desteğin hayat kurtaracağını ifade etti. Demirci ilçesi Serçeler Mahalle Muhtarı Şefik Akkaya, bölgelerinin her yıl yangın tehdidi altında olduğunu belirterek uygulamanın içlerini rahatlattığını söylerken; Akhisar ilçesi Göcek Mahalle Muhtarı Erol Kayan ise merkeze 36 kilometre mesafede olduklarını vurgulayarak, 'Olası bir yangına ilk anda müdahale edebilmemiz bizim için çok büyük bir öneme sahipti. Besim Başkanımıza bu talebimizi ilettik ve hemen karşılık buldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz' diyerek memnuniyetini dile getirdi.