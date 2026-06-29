Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Ankara Üniversitesi ve Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası arasında özel güvenlik sektörünün geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

ANKARA (İGFA) - Özel güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi ve sektörde bilimsel çalışmaların artırılması amacıyla önemli bir iş birliği adımı atıldı.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Düzenlenen imza törenine Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ile sendika yöneticileri, kurum temsilcileri ve teşkilat mensupları katıldı.

Protokol kapsamında özel güvenlik sektörüne yönelik saha araştırmaları yapılması, elde edilen verilerin bilimsel yöntemlerle analiz edilmesi, akademik raporların hazırlanması ve ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerde ortak çalışmalar yürütülmesi kararlaştırıldı. İş birliğiyle ayrıca kadın özel güvenlik görevlilerinin istihdamının artırılması ve sektördeki görünürlüğünün güçlendirilmesi hedeflendi.

Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Türkiye'nin özel güvenlik alanında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, özel güvenlik hizmetlerinin kamu güvenliğinin ayrılmaz ve tamamlayıcı unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Genel Müdür Fidan, Özel Güvenlik Haftası dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, ülkenin dört bir yanında kamu güvenliğine katkı sunan tüm özel güvenlik görevlilerine teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.