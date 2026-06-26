Bilim ve teknoloji odaklı eğitim hedefiyle kurulan TÜBİK Fen Lisesi, ilk mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı. Mezuniyet töreninde öğrencilerin beş yıllık eğitim yolculuğu kutlanırken, genç bilim insanları yeni hedeflerine doğru ilk adımlarını attı.

KOCAELİ (İGFA) - Okul bahçesinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende, laboratuvarlarda başlayan bilimsel çalışmalarla geçen beş yıllık eğitim sürecinin ardından ilk mezunların yeni yolculuklarına uğurlandığı belirtildi.

TÜBİTAK Fen Lisesi tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin araştıran, üreten ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirildiği vurgulanarak, ulusal ve uluslararası başarılarla dolu bir dönemin geride bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 'Bilimle büyüyen umutlara dönüşen bu yolculukta ilk mezunlarımızı vermenin gururunu yaşıyoruz. Araştıran, üreten, sorgulayan ve ülkemize değer katma hedefiyle yetişen genç bilim insanlarımızla gurur duyuyoruz.' ifadelerine yer verildi. Mezun öğrenciler ise öğretmenleri ve ailelerinin desteğiyle tamamladıkları eğitim sürecinin ardından yükseköğrenim hayatlarına ve bilimsel çalışmalarına devam etmeye hazırlanıyor.