Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın hayata geçirdiği resim kursuna yetişkinler ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. 160 kursiyerin kayıt yaptırdığı kursta öğrencilere 13 grup halinde eğitim veriliyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi kültürel ve sanatsal faaliyetleri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği resim kursuna yetişkinler ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Resim sanatına ilgi duyan ve kendini geliştirmek isteyen toplam 160 kursiyerin kayıt yaptırdığı kursta öğrenciler, 13 grup halinde eğitim alıyor. Çocukların yanı sıra yaz tatilini değerlendirmek isteyen yetişkinlerin de ilgi gösterdiği kursta her yaş grubuna seviyelerine uygun farklı resim teknikleri uygulamalı olarak gösteriliyor.

TEMEL SANAT BECERİLERİ GELİŞTİRİLİYOR

Çocuk gruplarında; pastel boya, sulu boya, karakalem çalışmaları, karışık teknik uygulamaları ve lavi tekniği uygulamalı olarak öğretiliyor. Böylece çocukların temel sanat becerileri, gözlem yetenekleri, renk bilgileri ve yaratıcı düşünme becerileri hem geliştiriliyor ve hem de pekiştiriliyor.

Yetişkin gruplarında ise; yağlı boya, akrilik boya, karakalem ve pasta rölyef teknikleri bütün detaylarıyla anlatılıyor.