TÜBİTAK, Temmuz 2025’te 40 bilim merkezinde toplam 305.969 ziyaretçiyi misafir ettiğini duyurdu. Sergi alanları, atölyeler ve planetaryumlarla bilim meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği merkezler, ay boyunca 116 bin 857 sergi, 177 bin 501 atölye ve 11 bin 611 planetaryum ziyaretçisi ağırladı.ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK, Temmuz ayında 40 bilim merkezinde 305 bin 969 ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı.

Bilim meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği merkezlerde, sergi alanları, atölyeler ve planetaryumlar büyük rağbet gördü.

TÜBİTAK'ın ziyaretçi istatistiklerinde sergi alanı 116 bin 857 ziyaretçi, atölyeleri 177 bin 501 ziyaretçi, planetaryumu ise 11 bin 611 ziyaretçiyi ağırladı.

TÜBİTAK, “Bilim meraklısı misafirlerimizin her birine ilgileri için çok teşekkür ederiz” diyerek, bilim merkezlerinin toplumun bilim ve teknolojiye olan merakını artırmada önemli bir rol oynadığını vurguladı.

✨ Bilim Merkezlerimiz Temmuz Ayında da Ziyaretçilerimiz ile Doldu!Temmuz ayında 40 Bilim Merkezimizde toplam 305.969 ziyaretçiyi ağırladık.Sergi alanı ziyaretçi sayısı 116.857,Atölye ziyaretçi sayısı 177.501,Planetaryum ziyaretçi sayısı 11.611 olmak üzere bilim meraklısı… pic.twitter.com/yFc3OkMstj— TÜBİTAK (@Tubitak) August 4, 2025