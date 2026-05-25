HATAY (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay'ın Samandağ ilçesinde sel felaketinden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Yayman, Mızraklı Mahallesi'nde Favvar Deresi'nin taşması ve Çöğürlü Mahallesi'nde Asi Nehri'nin taşkını sonucu meydana gelen zararları yerinde değerlendirdi.

Bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelen Yayman, geçmiş olsun dileklerini ileterek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Selin ardından devlet kurumlarının sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yayman, 'Hatay'ımızın her köşesinde olduğu gibi Samandağ'da da devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır ve hemşehrilerimizin yanındadır' ifadelerini kullandı.

Yayman ayrıca, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andığını belirterek ailelerine sabır, bölge halkına ise 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.