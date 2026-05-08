TruMerit ve Credivera iş birliğiyle, sağlık profesyonellerine yönelik ilk doğrulanabilir dijital sertifikalar yayınlandı. Şifrelenmiş bu sertifikalar, küresel sağlık iş gücünün yeterliliklerinin hızlı ve güvenli şekilde doğrulanmasını sağlayacak.

ACCESS Newswire / PHILADELPHIA, PENSİLVANYA (İGFA) - Sağlık iş gücü geliştirme ve kimlik doğrulama alanında küresel bir lider olan TruMerit, bugün Credivera ile kurduğu yeni iş birliği kapsamında sağlık profesyonellerine yönelik ilk doğrulanabilir dijital sertifikalarını yayınladığını duyurdu. Bu gelişme, küresel sağlık iş gücü için güvenli ve taşınabilir kimlik doğrulama alanında önemli bir adımı temsil etmektedir.

İlk dijital sertifika grubu, son bir yıl içinde TruMerit'in küresel sertifikasyon sınavlarını başarıyla geçen hemşireler ve diğer sağlık profesyonellerine verilmiştir. Bunlar arasında Certified Global Nurse sertifikası ve rehabilitasyon bakımında uzmanlaşmış hemşireler ile diğer sağlık çalışanlarına yönelik sertifikalar yer almaktadır. Bu güvenli sertifikalar artık dijital olarak saklanabilmekte, yönetilebilmekte ve paylaşılabilmekte olup işverenlerin, düzenleyici kurumların ve lisans otoritelerinin mesleki yeterlilikleri anında doğrulamasına olanak tanımaktadır.

Credivera'nın güvenli sertifika değişim platformu aracılığıyla TruMerit sertifikaları, küresel olarak kabul gören doğrulama standartlarıyla uyumlu, şifrelenmiş ve tahrif edilemez dijital formatlarda sunulmaktadır. Dünya genelinde sağlık sistemleri iş gücü eksikliği ve sağlık profesyonellerinin sınır ötesi hareketliliğinin artmasıyla karşı karşıya kalırken, güvenilir kimlik doğrulama sistemleri düzenleyiciler, işverenler ve hükümetler için kritik bir altyapı ihtiyacı haline gelmiştir. Doğrulanabilir dijital sertifikalar, mesleki yeterliliklerin güvenli şekilde verilmesini, anında doğrulanmasını ve sınırlar ötesinde kolayca paylaşılmasını sağlayarak idari gecikmeleri azaltmakta ve sağlık sertifikalarının güvenilirliğini artırmaktadır.

TruMerit Başkan ve CEO'su Peter Preziosi, 'Credivera ile birlikte doğrulanabilir dijital sertifikaları hayata geçirerek ve ilk sertifikaları başarılı adaylara vererek, sağlık profesyonellerinin dünyanın her yerinde güvenli şekilde doğrulanabilen bir dijital kimlik oluşturmasına katkı sağlıyoruz. Bu girişim, kimlik doğrulama süreçlerini modernize ederken profesyonellere başarılarını işverenler ve düzenleyici kurumlarla nasıl paylaşacakları konusunda daha fazla kontrol sunuyor'şeklinde konuştu.

Credivera, güvenli sertifika değişim altyapısı aracılığıyla şifrelenmiş sertifikalar ve doğrulanmış kimlik kayıtları sunan küresel bir organizasyon ağını desteklemektedir.

Credivera CEO'su Dan Giurescu, 'Mesleki sertifikalar giderek bireylerin dijital kimliğinin bir parçası haline geliyor. Platformumuz, TruMerit gibi güvenilir kuruluşların profesyonellerin dünyanın her yerinde kontrol edebileceği ve paylaşabileceği güvenli, doğrulanabilir sertifikalar sunmasına olanak tanıyor. Birlikte sağlık yeterliliklerinin doğrulanması için daha şeffaf ve güvenilir bir sistem oluşturuyoruz' dedi.

TruMerit-Credivera iş birliği, profesyonellerin kariyerleri boyunca taşıyabilecekleri taşınabilir sertifikaların güvenilir kuruluşlar tarafından sunulduğu doğrulanabilir dijital kimlik sistemlerine yönelik daha geniş çaplı dönüşümün bir parçasını temsil etmektedir.

TruMerit Hakkında

TruMerit, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının hareketliliğini destekleyen yaklaşık 50 yıllık deneyime sahip, sağlık iş gücü geliştirme alanında küresel bir liderdir. Eski adıyla CGFNS International olan TruMerit, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde meslek icra etmek isteyen uluslararası eğitim almış sağlık profesyonellerinin eğitim, deneyim ve yeterliliklerini doğrulamaktadır. Genişletilmiş misyonu ve Küresel Sağlık İş Gücü Geliştirme Enstitüsü aracılığıyla TruMerit, araştırma, standartlar ve sertifikasyon çalışmaları ile küresel sağlık iş gücünü güçlendirmekte ve adil, sürdürülebilir kariyer hareketliliğini desteklemektedir. www.trumerit.org

KAYNAK: TruMerit