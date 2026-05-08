Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği rahatlatmak ve mahallelerin otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla sürdürdüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2026 Eskişehir Yılı projeleri kapsamında şehrin dört bir yanına açık otoparklar kazandırmaya devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince Sümer Mahallesi Samimiyet Sokak üzerinde tamamlanan açık mahalle otoparkı, düzenlenen sosyal donatı alanlarıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunuldu.

İskele 26'ya yakın bölgede hayata geçirilen proje hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi personeli İnşaat Teknikeri İlker Görkem Yeğin, alanın kısa sürede tamamlandığını belirterek, 'Alanda sadece açık otopark değil oturma alanları, spor aletleri ve bisiklet tutkunları için 10 adet bisiklet park istasyonu düzenlemesi yaptık. Park ve yol ekiplerimizin koordineli çalışmasıyla mahallemize modern bir alan kazandırdık.' dedi.

Sümer Mahalle Muhtarı Yeşim Yüksel, çalışmanın mahalle kültürü için önemine değinerek, 'Bu proje, mahallemize değer katan bir iş oldu. Burası sadece bir otopark değil; yeşil alanları ve sosyal imkânlarıyla tam bir yaşam alanı haline geldi.' ifadelerini kullandı.

Özellikle Kanlıkavak bölgesindeki yoğunluğa dikkat çeken vatandaşlar, yeni düzenlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bölge sakinleri, 'Kanlıkavak'ı çok seviyoruz ancak park yeri sorundu.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce bu sorunu çözerek bizleri rahatlattı. Özellikle bisiklet park alanlarının düşünülmesi biz bisiklet kullanıcılarını ayrıca mutlu etti. Kendisine teşekkür ediyoruz.' şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarında açık ve kapalı otopark projelerinin planlamalar dâhilinde devam edeceğini bildirdi.