Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü projede çalışmaların yüzde 50'si tamamlandı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde Saruhanlı ilçe merkezinde yürütülen 22 milyon TL bütçeli altyapı projesinde önemli bir eşik aşıldı. Çalışmaların yüzde 50'lik kısmı tamamlanırken, projenin bitimiyle ilçe merkezindeki içme suyu ve yağmur suyu sorununun tarihe karışacağı belirtildi.

Manisa genelinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hedefiyle hareket eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı' ilçe merkezinde kullanım ömrünü tamamlamış hatları yenilemeye devam ediyor. Dev proje kapsamında, 6 bin 500 metrelik ana şebeke hattı ile 900 branşman hattı etap etap modernize ediliyor.

Su Baskınlarına Karşı 1.700 Metrelik Önlem

7 Eylül, Hükümet, Gaziosmanpaşa ve Atatürk Caddelerinde eş zamanlı yürütülen çalışmalarla Saruhanlı'nın altyapısı baştan aşağı yenileniyor. Proje dahilinde, yetersiz kalan 1.700 metrelik yağmur suyu hattı da sil baştan inşa ediliyor. Böylece ilçede su baskınlarına karşı kalıcı bir çözüm üretilmiş olacak. Altyapı sürecinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi, kapsamlı bir üstyapı hamlesi başlatarak cadde ve sokakları modern bir görünüme kavuşturacak.

Başkan Dutlulu, 'Üst Katlara Su Çıkmıyor Dönemi Kapanıyor'

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Saruhanlı ilçe merkezinde 22 milyon TL'lik yatırımla başlattığımız büyük altyapı dönüşümünde yolu yarıladık. 7 Eylül, Hükümet, Gaziosmanpaşa ve Atatürk Caddelerini modern altyapıyla buluşturuyoruz. 6 bin 500 metrelik içme suyu ana hattını yeniliyor, 900 branşman bağlantısını yapıyoruz. 1.700 metrelik yeni yağmur suyu hattı ile su baskınlarına son veriyoruz. Çalışmalar sırasında verdiğimiz geçici rahatsızlığın farkındayız ancak sabrınızın sonu tertemiz bir altyapı ve modern üstyapı olacak. Daha yaşanabilir bir Manisa hedefiyle durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Daha Yaşanılabilir Saruhanlı İçin Çalışıyoruz'

Saha çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinatörü ve MASKİ İlçe Şefi Mehmet Ateş ise şunları söyledi: 'Beş merkez mahallemizde başlattığımız altyapı çalışmalarında yarı yolu geride bıraktık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ilçe belediyemizle koordineli şekilde yolları düzenli olarak suluyoruz. Geçici su kesintilerine, ÇÖZMER veya MASKİ Destek Hattı üzerinden gelen talepler doğrultusunda hızla müdahale ediyoruz. Çalışmalar bittiğinde Saruhanlı hem altyapısı hem de estetik üstyapısıyla çok daha yaşanabilir olacak.'