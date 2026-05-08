Giresun Belediyesi şehir genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

GİRESUN (İGFA) - Belediye ekipleri tarafından çeşitli mahallelerde sürdürülen çalışmalarda yol bakım ve onarımı, kaldırım düzenlemesi ile çevre düzenleme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda; Teyyaredüzü Mahallesi Virandere Sokak'ta baca yükseltme ve yol betonlama çalışması, Teyyaredüzü Mahallesi Mollaoğlu Sokak'ta şebeke hattı yenilemesi, Teyyaredüzü Mahallesi Boztekke Caddesi'nde abone hattı tamiratı, Aydınlar Mahallesi 75 Nolu Sokak'ta yeni kanalizasyon hattı yapımı, şehir genelinde yön levha montajı, Aksu Mahallesi semt sahasında tel örgü yenilemesi ve Hacıhüseyin Mahallesi Yeşil Sokak'ta parke yol kaldırım tamiratı çalışması yürütülüyor.

Mahallelerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve daha modern bir görünüme kavuşması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların aciliyet sırasına göre programlandığı bildirildi.

Belediye yetkilileri, ihtiyaç duyulan bölgelerde ekiplerin sahada aktif olarak görev yaptığını belirterek, kent genelindeki altyapı ve üstyapı yatırımlarının belirlenen plan doğrultusunda devam edeceğini kaydetti.

Mahalle sakinleri ise, yürütülen hizmetlerden memnun olduklarını dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti.