Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri (LİMA) gençlerin akademik başarılarının yanında düşünsel, kültürel ve sosyal gelişimlerini destekleyen etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Lise Medeniyet Akademileri, öğrencilerin akademik, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunan programlarla gençleri geleceğe hazırlıyor.

Farklı alanlarda düzenlenen etkinlikler kapsamında öğrenciler; meslek tanıtım buluşmalarından münazara programlarına, edebiyat söyleşilerinden kitap tahlillerine kadar birçok faaliyette bir araya geldi.

LİMA Akademik Destek Birimi tarafından düzenlenen 'Meslek Buluşmaları' programı kapsamında Hakim Sümeyye Caner öğrencilerle buluştu.

Fuat Sezgin LİMA Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda öğrenciler, hukuk alanı ve hakimlik mesleğine dair merak ettikleri konular hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı yakaladı.

Caner, kendi eğitim ve kariyer yolculuğunu paylaşırken hukuk fakültesi süreci, sınav hazırlıkları, çalışma disiplini ve mesleki sorumluluklara ilişkin deneyimlerini aktardı.

Programda öğrencilerin soruları da yanıtlanırken, kariyer planlamasına yönelik önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

5. MÜNAZARA YARIŞMASI'NIN FİNALİ BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

Lise Medeniyet Akademileri'nde geleneksel hale gelen Münazara Programı'nın 5'incisi final müsabakalarıyla tamamlandı. Bu yıl Aliya İzzetbegoviç'in düşünce dünyası ve entelektüel mirasının merkeze alındığı programda öğrenciler, farklı toplumsal ve düşünsel meseleleri çok yönlü değerlendirme fırsatı buldu.

Taş Bina'da gerçekleştirilen final müsabakalarında kız ve erkek takımları ayrı oturumlarda yarışırken öğrenciler; İslam'ın toplumsal hayattaki yeri ile İslam dünyasının bilim, teknoloji ve kültürel değerler eksenindeki önceliklerini tartıştı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda Ereğli Lise Medeniyet Akademisi Kız Takımı ile Keykubad Lise Medeniyet Akademisi Erkek Takımı dereceye girerek ödüllerini aldı.

KİTAP TAHLİLİ VE EDEBİYAT SÖYLEŞİSİ

LİMA kapsamında gerçekleştirilen bir diğer etkinlikte ise Edebiyat Topluluğu öğrencileri, Alev Alatlı'nın eserlerini ele aldı. Fuat Sezgin LİMA'da düzenlenen kitap tahlili ve edebiyat söyleşisine Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar Aslan konuk oldu.

Programda Alev Alatlı'nın 'Schrödinger'in Kedisi: Kabus' ve 'Schrödinger'in Kedisi: Rüya' adlı eserleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Öğrenciler, önceden okudukları eserler üzerine fikirlerini paylaşırken; kurgu yapısı, karakter analizleri ve eserlerin felsefi altyapısı üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Söyleşi bölümünde ise edebiyatın düşünce dünyasına etkisi, okuma alışkanlığı ve metin çözümleme süreçleri üzerine verimli paylaşımlar gerçekleştirildi.