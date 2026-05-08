Kocaeli İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz ve Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, Anneler Günü dolayısıyla kadın muhtarları ziyaret ederek hediyeler takdim etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Anneler Günü kapsamında kentte görev yapan kadın muhtarları unutmadı. Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz ile Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, mahallelerinde görev yapan kadın muhtarlarla bir araya gelerek Anneler Günü'nü kutladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde kadın muhtarlara çeşitli hediyeler takdim edildi.

KADIN MUHTARLARA TEŞEKKÜR VE KUTLAMA

Ziyaret kapsamında Plajyolu Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Aysun Güler, Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Aksoy, Fatih Mahalle Muhtarı Ayla Komza, Tüysüzler Mahalle Muhtarı Songül Yalçın, Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım Yazar, Malta Mahalle Muhtarı Nebahat Camkıran, Kadıköy Mahalle Muhtarı Melda Okur, Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Nermin Şenses, Yuvam Akarca Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Sevgi Koyun, Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Zuhal Tırka ve Akarca Mahalle Muhtarı Müyesser Yılmaz ile bir araya gelindi. İzmit Belediyesi yetkilileri, mahallelerde özveriyle görev yapan kadın muhtarların hem annelik hem de kamu hizmeti görevini büyük bir emekle yürüttüğünü belirterek tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.