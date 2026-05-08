Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan bir otel binasında dış cephe çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında iskelenin çokmesi sonucu 10. katta askıda kalan işçiler, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin profesyonel ve koordineli müdahalesi sayesinde sağ salim kurtarıldı.

MERSİN (İGFA) - Olay, Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi 39664 sokak üzerinde bulunan 15 katlı otel inşaatında meydana geldi. Otel binasının dış cephe boya çalışmasını yapan B.A. ve M.A. isimli işçiler, çalıştıkları sırada iskelenin motor sisteminin boşalması sonucu büyük tehlike yaşadı.

Ayaklarının altındaki iskelenin bir anda aşağıya düşmesiyle işçiler, üzerlerinde bulunan güvenlik kemeri ve halat sistemi sayesinde metrelerce yükseklikten zemine düşmekten son anda kurtuldu.

Yaklaşık 10. kat seviyesinde iplerde asılı kalan işçileri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mezitli ve Davultepe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Afet Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü bünyesindeki Dağcılık ve Arama Kurtarma Amirliği ekipleri, zamanla yarışarak kurtarma operasyonunu başlattı.

Olay yerine merdivenli kurtarma aracı da sevk edilirken, binanın çevresindeki zeminin ıslak ve çamurlu olması sebebiyle aracın güvenli şekilde konuşlandırılabileceği uygun bir alan bulunamadı.

Olası riskleri değerlendiren ekipler, kurtarma operasyonunun ip sistemleri kullanılarak gerçekleştirilmesine karar verdi.

Gerçekleştirilen operasyonda bir itfaiye personeli, binanın çatısına çıkarak üç farklı noktadan güvenli ankraj sistemi kurdu.

Ardından halatlar yardımıyla metrelerce yükseklikte mahsur kalan işçilere ulaşan ekipler, profesyonel bir teknik kurtarma çalışmasına imza attı. İşçilere kurtarma üçgeni, kask ve ek emniyet ekipmanları giydirildi.

İtfaiye ekiplerinin milimetrik hesaplarla yürüttüğü operasyon sonucunda işçiler bulundukları noktadan kontrollü şekilde zemine indirildi.

Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından sağlık ekiplerine teslim edilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.