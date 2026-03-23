Tarım makineleri dijital pazar yeri Truck1, 22. Konya Tarım Fuarı'nın resmi medya partneri olduğunu doğruladı. Resmi adıyla Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, 7-11 Nisan 2026 tarihleri arasında Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

KONYA (İGFA) - Medya partneri olarak Truck1, Avrasya genelinde sektör için kritik bir merkez görevi gören dünyanın en büyük tarım buluşmalarından birine destek verecek. Konya Agriculture 2026'nın, sektördeki en son yenilikleri sergileyecek olan 432 katılımcı firmaya ev sahipliği yapması ve 80 ülkeden 250 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Fuarın kapsamlı profili, tarım traktörleri, ekim makineleri, hasat makineleri, balya makineleri ve sulama sistemleri dahil olmak üzere modern tarımın tüm spektrumunu kapsıyor. Türkiye'nin türünün en büyük fuarı olma özelliğiyle etkinlik, katılımcılara yeni teknolojileri keşfetme ve uluslararası iş bağlantıları kurma fırsatı sunuyor.

Truck1'in katılımı, fiziksel fuarlar ile dijital pazaryerleri arasındaki artan sinerjinin altını çiziyor. Platform halihazırda 36 dili ve 82 yerel site sürümünü destekleyerek Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika'daki satıcıları ve alıcıları birbirine bağlıyor.

Şirket, 2025 yılında tarım araçları sitesinde önemli ilgi gördüğünü ve 9,7 milyon kullanıcıya ulaştığını bildirdi. İç istatistiklere göre tarım ekipmanları; Polonya, Avusturya ve Hollanda'daki alıcılar için en iyi tercih olurken, Almanya, İtalya, Türkiye ve Belçika'da ise en çok talep gören ikinci kategori konumunda.

Truck1, doğrulanmış satıcıların potansiyel müşterilerle buluştuğu dinamik bir kapı görevi gören, uluslararası alanda güvenilir bir platformdur. Çiftlik traktörlerinden hasat makinelerine, toprak işleme ekipmanlarından tarım römorklarına kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesi sunar. Envanteri haftalık olarak yenilenen Truck1, küresel tarım endüstrisi için kapsamlı ve güvenilir bir kaynak sağlar.

TRUCK1 HAKKINDA

Truck1.eu, ticari araçlar, ağır vasıtalar ve tarım makineleri için faaliyet gösteren uluslararası bir B2B dijital pazaryeridir. 20 yılı aşkın süredir hizmet veren platform, 36 dili desteklemekte ve 80'den fazla yerel domain sürümünü yönetmektedir. Truck1, dünya genelindeki profesyonel satıcılar ile alıcıları bir araya getirerek küresel lojistik ve tarım ekipmanları ticareti için dijital altyapı sağlamaktadır.

KONYA AGRİCULTURE 2026 HAKKINDA

Konya Tarım Fuarı (Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı), Avrasya'nın en büyük ve en kapsamlı tarım etkinliklerinden biridir. Tüyap Konya tarafından organize edilen fuar, her yıl binlerce katılımcı ve yüz binlerce ziyaretçiyi bir araya getirerek tarım teknolojilerindeki en son gelişmeleri ve inovasyonları sergilemektedir.

