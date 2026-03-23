Ticaret Bakanlığı, Çin'den ithal edilen bazı kapı kilidi ürünlerine yönelik damping önlemlerinin sürüp sürmemesi için nihai gözden geçirme soruşturması başlattı.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 'İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2026/8)' ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bazı kapı kilidi ürünlerinin ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemler için yeni bir inceleme süreci başlatıldı.

Tebliğe göre soruşturma, yerli üretici Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş. başvurusuna, sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların da destek vermesi üzerine açıldı. İnceleme kapsamında silindirli kapı kilitleri, kilit silindirleri (barel) ve kilit kasası gibi ürünler yer alıyor. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede, mevcut önlemlerin kaldırılması halinde damping ve yerli üretici üzerindeki zararın devam edebileceğine dair yeterli bulguya ulaşıldığı belirtildi. Bu kapsamda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldı.

Mevcut düzenlemeye göre Çin menşeli söz konusu ürünler için uygulanan anti-damping önlemleri soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.

Öte yandan ilgili ithalatçılar, üreticiler ve ihracatçıların soruşturma sürecine dahil olarak görüş ve bilgi sunabilecekleri, belirlenen süreler içinde iş birliği yapılmaması durumunda ise kararların mevcut veriler üzerinden alınacağı ifade edildi.