İSTANBUL (İGFA) - Ticari araçlar ve otomotiv yedek parçaları konusunda Avrupalı bir çevrimiçi pazar yeri olan Truck1, yaklaşan Automechanika Istanbul fuarının resmi medya ortağı olduğunu duyurdu. Türkiye'nin önde gelen uluslararası otomotiv ticaret fuarının 25. yıl dönümü, 19-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul TUYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bölgesel otomotiv satış sonrası endüstrisi için önemli bir buluşma noktası olan Automechanika Istanbul, tüm tedarik zinciri için hayati bir platform görevi görüyor. Etkinlik, güçlü iş bağlantılarını kolaylaştırıyor ve üretim, dağıtım, bakım ile onarım sektörlerinde en güncel teknolojik bilgi alışverişini teşvik ediyor. 40 ülkeden 1.500 katılımcıyı ve 145 ülkeden 17.901 ziyaretçiyi ağırlayan başarılı 2025 edisyonunun ardından, 2026'daki yıldönümü fuarının çok daha büyük bir etkinlik olması bekleniyor.

Truck1, medya ortağı sıfatıyla etkinliğe, geniş kullanıcı tabanına dijital kapsama ve analizler sunarak destek verecek. Küresel çapta aylık 4 milyondan fazla kullanıcıyı bir araya getiren platform, ticari araç sektöründeki geniş erişimini kullanarak fuar alanındaki önemli trendleri ve yenilikleri öne çıkaracak.

Truck1 pazar yeri, kamyon, treyler, van, otobüs, karavan ve daha fazlası için derecelendirmelere sahip kapsamlı bir yedek parça kategorisi sunuyor. Platform, uluslararası alıcılar arasında en çok rağbet gören motor, şanzıman, ECU, elektrik sistemleri, kabin ve iç aksam, hidrolik pompa ve aks gibi parça türlerini içeren geniş bir portföye sahip. Bu kapsamlı veri tabanı, Truck1'i fuara katılan profesyonellerin kaliteli bileşenler tedarik etmesi için önemli bir kaynak haline getiriyor.

TRUCK1 HAKKINDA

Truck1.eu, ticari araçlar ve ağır vasıtaların yanı sıra yedek parça alım satımı konusunda uzmanlaşmış uluslararası bir platformdur. Veri tabanında 300.000'den fazla ilan barındıran pazar yeri; doğrudan satış, açık artırma ve finansman seçenekleri üzerinden işlem yapılmasına olanak sağlar. Küresel ölçekte hizmet veren sistem, Türkiye'deki yerel ilan ağını Truck1 üzerinden Avrupa ve dünya genelindeki diğer pazarlara teknik bir altyapı ile bağlamaktadır.

