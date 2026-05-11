Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali üç gün süren dolu dolu bir programın ardından sona erdi.

BALIKESİR (İGFA) - Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde Balıkesir'in eşsiz lezzetleri ve köklü mutfak kültürü görücüye çıktı. Festivalde hazırlanan 50 metrelik dev kokoreç şovu ise konuklara hem lezzetli hem de unutulmaz bir deneyim sundu.

Kentin geçmişiyle harmanlanan birbirinden değerli gastronomi mirasını dünyaya tanıtmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın bu yıl ilkini hayata geçirdiği GastroFest, üç gün boyunca lezzet tutkunlarını ağırladı.

8-9-10 Mayıs tarihlerinde Avlu Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen festivalde; workshoplar, konserler, gastro şovlar ve renkli etkinliklerle ziyaretçiler unutulmaz bir gastronomi yolculuğuna çıktı.

Başkan Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın ile birlikte dört peynirli pizza yapan ünlü şef Danilo Zanna pizza yapmanın püf noktalarını paylaştı. Sahrap Soysal'dan Eren Kaşıkçı'ya, Pınar Altuğ Atacan'dan Onur Büyüktopçu'ya kadar birçok ünlü isim ve sektör profesyoneli vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

'Atıksız Mutfak Hareketi' ile sürdürülebilir gastronomi anlayışına dikkat çekenorganizasyon, yerel üreticilerin tanıtımına da önemli katkılar sundu. Ayrıca Balıkesirli vatandaşların yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir, Manisa ve Çanakkale'den düzenlenen turlarla gastronomi festivaline çevre illerden de katılım yoğun oldu.

50 METRELİK DEV KOKOREÇ

GasroFest'in ilk günü Erdal Aslanboğa tarafından gerçekleştirilen kokoreç şovu yoğun ilgi gördü. Festivalde 50 metre uzunluğunda bir kokoreçe imza atan Erdal Aslanboğa, Balıkesir'in gastronomi potansiyelini de gözler önüne serdi. Bu şovun Balıkesir'in lezzet kültürünün bir sonucu olduğunu dile getiren Erdal Aslanboğa, 'Dünyanın en uzun kokoreçi burada. Benden talep edilen 40 metreydi ama ben 50 metrelik bir kokoreç hazırladım. Bu üründe 2 bin metrelik süt kuzu bağırsağı kullanıldı. Özellikle tek parça halinde olması bu ürünü özel yapıyor.' diyerek şovun ardından özel kokoreç ürünlerinden bahsetti.