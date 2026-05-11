Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bakırköy Muhabbeti' söyleşilerinde bu hafta Psikolog ve Yazar Zuhal Baltaş konuk oldu. 'Bilimin Doğrularıyla Yaşamak' başlıklı etkinlik yoğun ilgi gördü.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi'nin her hafta İspirtohane Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği 'Bakırköy Muhabbeti' söyleşileri kapsamında bu hafta Psikolog ve Yazar Zuhal Baltaş vatandaşlarla bir araya geldi.

Editör Necla Feroğlu moderatörlüğünde düzenlenen 'Bilimin Doğrularıyla Yaşamak' başlıklı söyleşide Baltaş, insan psikolojisi, yaşam alışkanlıkları ve bireysel farkındalık üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yoğun katılımın olduğu programda Zuhal Baltaş, günlük yaşamda doğru bilinen yanlışlara dikkat çekerek, yaşamın farklı alanlarında bilimin rehberliğinin önemini anlattı. Söyleşi boyunca katılımcıların sorularını da yanıtlayan Baltaş, bilimsel verilerin bireysel yaşam üzerindeki etkilerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

'BU BULUŞMALAR ÇOK DEĞERLİ'

Program sonunda okuyucularıyla bir araya gelen Baltaş, kitaplarını imzalayarak katılımcılarla sohbet etti.

Bakırköy Muhabbeti söyleşilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Baltaş, bu tür etkinliklerin toplum açısından önemli olduğunu belirterek, 'Bilginin konuşulması, edebiyatın paylaşılması, sanat üzerine fikir üretilmesi zihnimizi açıyor. Bu toplantıları çok değerli buluyorum' ifadelerini kullandı.