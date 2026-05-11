Artvin Çoruh Üniversitesi İlk Yardım ve Acil Sağlık Farkındalık Topluluğu tarafından, topluluğun tanıtılması ve ilk yardım bilincinin artırılması amacıyla merkez yerleşkede stant etkinliği düzenlendi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Etkinlik kapsamında öğrencilere ilk yardım konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı, farkındalık oluşturmak amacıyla mini quizler gerçekleştirildi ve uygulamalı kalp masajı gösterimi yapıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, temel ilk yardım bilgisinin günlük yaşamda karşılaşılabilecek acil durumlarda hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.

Standı ziyaret eden AÇÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, etkinliği düzenleyen öğrencilerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin toplumsal fayda üreten faaliyetlerde yer almasının önemli olduğunu belirten Rektör Aydın, ilk yardım farkındalığının yalnızca sağlık alanıyla sınırlı olmadığını, her bireyin sahip olması gereken temel yaşam becerilerinden biri olduğunu ifade etti. Aydın, öğrenci topluluklarının bu tür etkinliklerle hem kampüs yaşamını zenginleştirdiğini hem de öğrencilerin sosyal sorumluluk, iletişim ve uygulamalı öğrenme becerilerini geliştirdiğini vurgulayarak emeği geçen öğrencilere teşekkür etti.