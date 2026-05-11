Bugün Anneler Günü. CGTN, kendilerini çocuklarına ve vatanlarına özveriyle adayan Çinli annelerin ilham verici hikâyelerini konu alan özel bir makale yayımlayarak, annelerin gelecek nesilleri şekillendirmedeki büyük etkisine dikkat çekti.

GLOBE NEWSWIRE / PEKİN (İGFA) - Makale özellikle Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile annesi Qi Xin arasındaki derin bağı irdeliyor ve annesinin hem sözleriyle hem de örnek oluşturan davranışlarıyla yansıttığı vatanseverlik, azim ve sade yaşam tarzının Xi'nin değerlerini, yönetim anlayışını ve halk odaklı felsefesini şekillendirmede nasıl etkili olduğunu ortaya koyuyor.

35 yaşında görev başında hayatını kaybeden Çinli barış gücü askeri He Zhihong, 'Bu uçsuz bucaksız dünyada, küçük bir tüye benzeyebilirim. Ama yine de bu tüyün barış dileğini taşımasını istiyorum.' diye yazmıştı günlüğüne. Haiti'de BM barış gücü görevindeyken yaşanan depremde hayatını kaybeden Zhihong, geride 4 yaşındaki oğlunu, eşini ve yaşlı anne babasını bıraktı.

Ülke dışındaki görev süresi boyunca bir kadın barış gücü ekibine liderlik etti ve ziyarette bulunan Çinli heyetlere tercümanlık yaptı. Bunun yanında diğer barış gücü birimleriyle iş birliğini güçlendirmek amacıyla kültür alışverişi ve açık kamp etkinlikleri düzenlemeye önayak oldu, yerel öğrencilere Çince öğreterek kültürlerarası anlayış için bir köprü kurdu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Eylül 2015'te New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nun 70. Oturumu'ndaki Genel Tartışma oturumunda yaptığı konuşmada anlattığı bu kahraman anne figürünün fedakârlığı katılımcıları derinden etkiledi.

Zhihong'un hikâyesi, Xi'nin yıllar boyunca öne çıkardığı, Çinli anneleri konu alan çok sayıdaki dokunaklı hikâyeden biridir. Acımasız işkencelere katlandıktan sonra 31 yaşında Japon kuvvetleri tarafından idam edilen, saygıdeğer bir ulusal şehit olan Zhao Yiman (1905-1936), eşini ve beş çocuğunun beşini de Japon militaristlere karşı savaşmak için ön cepheye gönderen Deng Yufen (1891-1970) isimli anne de bu kişiler arasında yer almaktadır.

Bu kadınlar ülkeleri için sergiledikleri sadakat ve fedakârlık davranışlarıyla örnek olmakla kalmıyor, bir annenin çocuklarının karakteri ve ruhu üzerinde ne kadar derin bir etki bırakabileceğini de gözler önüne seriyor.

Xİ VE ANNESİ

Xi'nin annesi Qi Xin de çocukları üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. 1939 yılında Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) katıldı, Japon işgalcilere karşı verilen mücadelenin zorluklarına göğüs gerdi ve kırsal bölgelerdeki devrim üslerinde uzun yıllar boyunca taban düzeyinde çalıştı.

Qi'nin kendini bağımsız ve barışçıl Çin idealine adaması ve sıradan emekçilerle kurduğu yakın bağ, Xi'yi derinden etkiledi.

Xi'nin annesi, ona küçük yaşlardan itibaren vatanseverlik ve azim duygusunu aşıladı. Qi 12. yüzyılda yaşayan ve sadakatiyle nam salan askeri komutan Yue Fei ile ilgili bir kitap almak için bir keresinde Xi'yi kitapçıya götürmüştü. Qi, Yue Fei'nin annesinin yabancı işgalcilere karşı direnmeye oğlunu cesaretlendirmek amacıyla 'ülkene en yüksek sadakatle hizmet et' anlamına gelen karakterleri oğlunun sırtına nasıl dövme yaptığını Xi'ye anlatmıştı. Xi bunun ne kadar acı verdiğini sorunca Qi, acı vermesine karşın Yue Fei'nin bu sözleri aslında kalbine kazıdığını açıkladı. Xi o andan itibaren bu sözleri hayatında yol gösterici ilke olarak benimsedi.

1969 yılında, Xi ergenlik dönemindeyken, Qi ona basit bir dikiş seti hediye etti. Qi 'niang de xin' (annenin kalbi) yazısını kırmızı iplikle üzerine işlediği bu hediyeyi, Pekin'den ayrılıp Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi Eyaleti'ndeki Liangjiahe Köyü'ne giderek kırsal yaşamı ilk elden deneyimlemeye hazırlanan oğluna cesaret vermek amacıyla vermişti. Köylülerle birlikte yaşayan ve çalışan, onlarla birlikte yemek yiyen, uyuyan, koyun güden, ot biçen, hayvan gübresi taşıyan ve kömür çeken Xi, bu dönemin sonunda çıkardığı en önemli derslerden birinin gerçeklerden yola çıkarak doğruya ulaşmanın ve halkı gerçekten anlamanın önemi olduğunu dile getirdi.



Xi Jinping, Annesi ve kardeşleriyle birlikte. /CMG

Annesinin sade ve tutumlu yaşam tarzı da Xi üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Xi, 1980'lerin başında Çin'in kuzeyindeki Hebei Eyaleti'nin Zhengding kasabasında çalışırken, annesinin on yıldan uzun bir süre önce diktiği, yüzden fazla eski kumaş parçasından yapılmış yamalı bir yorgan kullanıyordu. Bir memur ona yeni bir yorgan almayı teklif edince Xi 'Yorgan gayet iyi.' diyerek kabul etmedi.

2001 Bahar Festivali sırasında Qi, o dönemde Çin Komünist Partisi Fujian Eyalet Komitesi Sekreter Yardımcısı ve Fujian Valisi olan oğlu Xi'yi aradı. Ona, aile buluşması için Pekin'e dönememesinin anlaşılabilir olduğunu söyledi ve işinde başarılı olmanın en büyük evlatlık görevi olduğunu vurguladı.

Böyle bir ailede yetişen Xi, her zaman halkı ön planda tutmuştur. On yıllardır 'milletine faydalı olmak başarıların en büyüğüdür' ilkesine bağlı kalarak halkına kendi anne babasına göstereceği özenle davranmış ve tüm Çinli ailelerin yaşamlarını iyileştirmek amacıyla bıkmadan usanmadan çalışmıştır.

