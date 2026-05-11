İçişleri Bakanlığı koordinesinde 24 ilde düzenlenen operasyonlarda, vatandaşları 936 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 224 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 133'ü tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 ilde vatandaşları hedef alan geniş çaplı dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen operasyonlarda toplam 224 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 133'ü tutuklanırken, 91 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

936 MİLYON TL'LİK DOLANDIRICILIK TESPİTİ

Soruşturmalarda şüphelilerin yaklaşık 936 milyon 581 bin TL'lik dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edildi. Şebekenin, farklı yöntemlerle vatandaşları mağdur ettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin; Umreye götürme vaadiyle, kuyumculara sahte ve düşük ayarlı altın satışı yaparak, 'sazan sarmalı' yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı gerçekleştirerek, yurt dışında oturum ve vize vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, sahte vekalet ve senet düzenleyerek, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek, iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından şüpheliler hakkında çok yönlü soruşturma başlatılırken, emniyet birimlerinin suç şebekelerine yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi. Yapılan açıklamada vatandaşların emeğini hedef alan yapılanmalara karşı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.