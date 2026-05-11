Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada yeni anayasa çağrısını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa önümüzde duruyor' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. Kuruluş Yıl Dönümü ile Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni'nde yaptığı konuşmada yargı reformları ve yeni anayasa hedefiyle ilgili önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda idari yargı sisteminde önemli yapısal değişiklikler gerçekleştirildiğini belirterek, mahkeme sayısının 126'dan 245'e çıkarıldığını söyledi.

Erdoğan, 'İdare mahkemesi kurulu il sayısını 72'ye, vergi mahkemesi kurulu il sayısını 39'a yükselttik' dedi.

'İSTİNAF SİSTEMİ İŞ YÜKÜNÜ AZALTTI'

Yargı sistemindeki en önemli yeniliklerden birinin istinaf düzenlemesi olduğunu ifade eden Erdoğan, üç dereceli yargı sistemine geçişin Danıştay'ın içtihat mahkemesi niteliğini güçlendirdiğini kaydetti.

İstinaf öncesi dönemde açılan dosya sayısının 186 bine yaklaştığını belirten Erdoğan, 2025 yılı sonunda bu rakamın 82 bine düştüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Reform irademiz ilk günkü gibi diri ve güçlüdür. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında yeni anayasa tartışmalarına da değinen Erdoğan, Türkiye'nin mevcut anayasal geçmişine dikkat çekerek, darbe dönemlerinde hazırlanan anayasalara eleştiriler yöneltti. 'Hukuk devletinin ve hukuk üstünlüğünün temel dayanağı anayasal metinlerdir' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin hâlâ 'iyi bir anayasa' özlemi taşıdığını söyledi. Son iki anayasanın darbe ve hukuk dışı müdahalelerin ürünü olduğunu belirten Erdoğan, 'Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur' dedi.

'ANAYASA TOPLUMUN METNİ OLMALI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasanın toplumun iradesini yansıtan sivil bir metin olması gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulunarak, 'Anayasayı, darbecilerin veya seçkinlerin topluma dayattığı bir çerçeve olmaktan çıkarıp, toplumun kendisinin belirlediği bir metne dönüştürmek zorundayız.' dedi.

Erdoğan, yeni anayasanın demokratikleşme sürecini güçlendirecek önemli bir adım olacağını ifade etti.