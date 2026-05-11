ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, '9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'ne özel anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenledi. Çölyak hastası ve glüten hassasiyeti olan vatandaşlar 'Glütensiz Kahvaltı' programında bir araya geldi.

Çölyak hastaları ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası tarafından üretilen yeni glütensiz ürünlerin de tanıtımı yapıldı.

Gökkuşağı Glütensiz Kafe'de gerçekleşen kahvaltı programında, Ankara Halk Ekmek tarafından üretilen güvenilir ve sağlıklı glütensiz ürünler sofrayı donatırken, ürün yelpazesine yeni eklenen glütensiz ürünlerin de tanıtımı yapıldı.

'HALK EKMEK TÜRKİYE'NİN HER YERİNE GLÜTENSİZ ÜRÜN ULAŞTIRIYOR'

Glütensiz ürünleri daha uygun fiyatlarla satışa sunan Halk Ekmek Fabrikası'na teşekkür eden Çölyak Derneği Başkanı Şebnem Ercebeci Çınar, 'Halk Ekmek her yıl olduğu gibi bu yıl da 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde bizlere böyle bir etkinlik hazırladı.

9 Mayıs Dünya Çölyak Günü ama bir kutlama değil, bir farkındalık yaratma yani 'Çölyaklılar olarak biz de varız. Bize glütensiz ürünler üretin ki biz de toplumda rahat bir şekilde yaşamımızı sürdürelim.' Halk Ekmek bunu çok güzel yapıyor' dedi.

Yeni ürünleri de değerlendiren Cebeci, 'Tarhana çorbası üretmişler çok güzel aynı zamanda mısır ekmeği ve karabuğday ekmeği yeni üretim. Çok fazla çeşit katmışlar bu da biz çölyaklıları çok mutlu ediyor. Zaten Halk Ekmek yıllardır ilk glütensiz fabrikanın sahibiydi ve bunu da çok güzel bir şekilde devam ettiriyor. Bu ürünlerin çoğalmasını istiyoruz. Her 100 kişiden biri çölyak hastası. Bize üretilen ürünler çok oldukça ve kaliteli oldukça, doğru glütensiz üretim yapıldıkça çok daha rahat hayatımızı devam ettirebiliriz. Bu yüzden ben Halk Ekmek'e çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin her yerine glütensiz ürün ulaştırıyorlar, bu bizim için çok büyük avantaj' diye konuştu.