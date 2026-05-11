Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ayçiçek Bisiklet Vadisi'nde öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklere son olarak Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencileri konuk oldu.

Öğrenciler bisiklet, okçuluk, basketbol, voleybol, atletizm ve bilgi teknoloji atölyesinde bire bir çalışma gibi çeşitli etkinlikler kapsamında hem öğrendiler hem de keyifli vakit geçirdiler.

Çocuklar gözetmenler eşliğinde bisiklet sürerek eğlenceli anlar yaşadı. Renkli ve eğlenceli görüntülere sahne alan etkinlik, çocukların sporun sağlığa olan etkisini görmelerini sağladı.

Çocuklar Ayçiçek Bisiklet Vadisi'nin okçuluk alanında yay ve ok kullanmayı öğrendi. Uzman eğitmenler eşliğinde ok ve yayın nasıl kullanılacağını öğrenen öğrenciler, okçuluk sporunu yakından tanıma fırsatı buldu.

Minik atletizm atölyesinde engelden atlama, dubaların arasından geçme, dairelere basarak geçme gibi çeşitli atletizm dallarında spor yapma imkanı buldu. Teknoloji atölyesinde ise robotik kodlama alanında çalışmalar yaptı. Uzman eşliğinde birebir çalışma fırsatı bulan öğrenciler robotik kodlamanın temel ve püf noktalarını öğrendi.