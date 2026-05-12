İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere yönelik ücretsiz bowling etkinliği gerçekleştirdi.

16-25 yaş arasındaki gençlerin katıldığı organizasyon yoğun ilgi gördü. Etkinlikte gençler, rekabet ve eğlenceyi bir arada yaşarken takım ruhunu güçlendirme ve yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı buldu.

Renkli görüntülere sahne olan bowling şenliğinde, 19 Mayıs'ın birlik ve dayanışma ruhu da ön plana çıktı. Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin simgesi olan 19 Mayıs'ın anlam ve önemine dikkat çeken etkinlik, gençlerden tam not aldı.