Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve uygun fiyatlı et-süt ürünlerinin satışa sunulduğu TRAMAR'dan, açıldığı günden bu yana 216 bin 132 vatandaş yararlandı. İndirimli markette bugüne kadar 150 ton kıyma ve 60 ton kuşbaşı et satıldı.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirilen TRAMAR, açıldığı günden beri büyük ilgi görmeye devam ediyor. Şimdiye kadar 216 bin 132 vatandaşın yararlandığı TRAMAR, geniş ürün yelpazesiyle Trabzonluların sofralarına katkı sunuyor. Kıyma, kuşbaşı, şarküteri ürünleri, süt ve süt ürünleri, çay, ekmek çeşitleri, zeytin çeşitleri, kuru bakliyat, bal, sıvı yağ ve glütensiz ürünler gibi pek çok temel gıda maddesi, piyasadan düşük fiyatlarla vatandaşa ulaştırılıyor. Bugüne kadar 150 ton kıyma ve 60 ton kuşbaşı et, uygun fiyatlarla vatandaşların evlerine taşındı. Güncel olarak TRAMAR’da kıymanın kilosu 485 TL, kuşbaşının kilosu ise 510 TL'den satılıyor.

HALKIN BÜTÇESİNE NEFES ALDIRAN PROJE

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “TRAMAR ile amacımız hemşehrilerimizin kaliteli ve güvenilir gıda ürünlerine piyasanın altında fiyatlarla ulaşabilmesini sağlamaktır. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi, doğru bir hizmet sunduğumuzun göstergesidir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın bütçesine nefes aldıracak projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”