Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde kurulumu süren İklimlendirme Laboratuvarında çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) iş birliğiyle açılan 'İklimlendirmede Test, Ayar ve Dengeleme (İTAD)' dersi kapsamında planlanan laboratuvarın kurulumunda sona yaklaşıldı.

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semiha Öztuna kontrolünde yürütülen çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak laboratuvarın faaliyete geçmesi bekleniyor.

Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerine ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme alanlarında uygulamalı eğitim imkânı sunacak laboratuvarın, aynı zamanda akademik araştırmalara da katkı sağlaması hedefleniyor.

Sektörün önde gelen firmalarının destek verdiği süreç, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Laboratuvarın tamamlanmak üzere olduğunu belirten Hatipler, faaliyete geçmesiyle birlikte hem eğitim kalitesinin artacağını hem de sektörle iş birliğinin daha da güçleneceğini ifade etti.

Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır da hazır bulundu.