İpsala'da henüz hayatının baharında yaşama veda eden 23 yaşındaki Esra Taşdelen'in vefatı, tüm bölgeyi derin bir yasa boğdu. Geride henüz 6 aylık olan minik Ecenaz'ı bırakan acı kaybın ardından, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'dan yüreklere su serpen, vefa dolu bir söz geldi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala, 23 yaşında hayata gözlerini yuman Esra Taşdelen'i son yolculuğuna uğurlarken, cenaze törenindeki en acı tablo annesiz kalan 6 aylık Ecenaz bebek oldu.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, minik Ecenaz'ı asla yalnız bırakmayacağını ilan ederek; 'Babası ve ailesine Allah ömür verdiği sürece yardımcı olacağım' dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yapan İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, merhume Esra Taşdelen'e rahmet dilerken, geride kalan minik evladı için vicdani bir sorumluluk üstlendi. Kerman, paylaşımında, 'Bugün, henüz 6 aylık Ecenaz evladımız, 23 yaşındaki annesi Esra Taşdelen'i ebediyete uğurladı: Allah bana ömür verdiği sürece Ecenaz evladımıza sahip çıkacağım. Onun yanında olacağım, elinden tutacağım, asla yalnız bırakmayacağım. Rabbim Esra Taşdelen'e rahmet eylesin, mekânı cennet olsun' ifadelerini kullandı.

Genç annenin vefatı ilçeyi hüzne boğarken, Belediye Başkanı'nın bu anlamlı sahiplenme mesajı, acılı aileye ve ilçe halkına teselli oldu.

Ecenaz bebeğin geleceğine dair verilen bu söz ise, sosyal medyada yüzlerce destek mesajı alırken, 'Devlet baba şefkati' yorumlarını da beraberinde getirdi.