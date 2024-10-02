Trakya Üniversitesi Hastanesi, idari ve veri hazırlama personeline “Algı, İletişim, Empati, Dinleme ve Konuşma” konulu bir eğitim programı düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Rektörlük tarafından planlanan ve personelin hem kurum içi hem de vatandaşla olan iletişimlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesini amaçlayan bu eğitim, Eğitim Koçu Anıl Akın tarafından verildi.

ONKODAY 1-31 Meme Kanseri Ayı etkinlik takvimini duyurdu ONKODAY 1-31 Meme Kanseri Ayı etkinlik takvimini duyurdu

28 Eylül Cumartesi günü, Dr. Ratip Kazancıgil Derslik Binası A Amfisinde 2 oturum şeklinde yapılan eğitimle, hastanedeki hizmet kalitesi ve etkisinin daha da arttırılması amaçlanıyor.

Kaynak: igf