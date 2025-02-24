Tekirdağ’dan devralan Kırklareli Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde ilk yürütme kurulu toplantısını gerçekleştiren Trakya Kent Konseyleri Birliği (TKKB), yeni dönem çalışmalarına başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Kent Konseyleri Birliği yeni dönem çalışmalarına başladı.

Yeni dönemde başkanlığı Tekirdağ’dan devralan Kırklareli Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk yürütme kurulunda bölge kentleriyle iş birliğini artırmak ve ortak projeler geliştirmek amacıyla önemli konular masaya yatırıldı.

Toplantıya; Kırklareli Kent Konseyi ve TKKB Başkanı Yasemin Ertaş, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol, Çerkezköy Kent Konseyi Başkanı Volkan Kuru, Edirne Kent Konseyi Başkanı Özer Demir, Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel ile Kırklareli Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Nurgül Bayman Tunçol, Prof. Dr. Füruzan Çelik, Göksal Çidem ve kent konseylerinin genel sekreterleri katıldı.

Trakya Bölge Çevre Düzeni planlarının değerlendirilmesi, İstanbul Depremi öngörüsü kapsamında Mahalle Afet Gönüllüleri ile eğitim çalışmalarının senkronize edilmesi gibi konularında görüşüldüğü toplantıda, acil durum ve lojistik planları için kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar, Trakya'da Tohum Bankası oluşturulması için konseyler arası iş birliği, “Trakya’da Arkeoloji” Çalıştayının düzenlenmesine yönelik de değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, Trakya’nın sürdürülebilir kalkınması, çevre koruma, afet yönetimi ve kültürel miras çalışmaları gibi konuların, akademik meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Kentlerin insan hakları, çevre ve tüm canlıları odağa alarak geliştirmek ve koruyarak iyileştirmek için ortak çalışmaların süreceği belirtildi.