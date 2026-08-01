Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Altınordu ilçesinde yapımı sürdürülen Engelli Gündüz Bakım, Aile Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kaba inşaatın büyük oranda tamamlandığı merkez, hizmete açıldığında engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını güçlendirirken ailelerine de kapsamlı destek sunacak.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Altınordu ilçesinde yapımı sürdürülen Engelli Gündüz Bakım, Aile Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kaba inşaatın büyük oranda tamamlandığı merkez, hizmete açıldığında engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını güçlendirirken ailelerine de kapsamlı destek sunacak.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda kaba inşaat büyük ölçüde tamamlandı. Betonarme bahçe duvarı ve tuğla imalatlarının önemli kısmı bitirilirken, elektrik, mekanik ve çatı imalatları aralıksız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ordu, engelli bireyler ve ailelerine uzun yıllar hizmet verecek modern bir sosyal yaşam merkezine kavuşacak.

HER AYRINTI ENGELSİZ YAŞAM İÇİN TASARLANDI

Toplam 1.777 metrekare kapalı alana sahip olacak merkez; 966 metrekarelik zemin kat ve 811 metrekarelik birinci kattan oluşacak. Erişilebilirlik esas alınarak projelendirilen yapıda engelli bireylerin eğitim, rehabilitasyon ve sosyal gelişimlerini destekleyecek birçok bölüm yer alacak.

Merkezin zemin katında sosyal servis birimleri, idari ofisler, kafeterya, mekanik alanlar ile 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik etkinlik, oyun ve uyku odaları bulunacak. Birinci katta ise çok amaçlı salon, çeşitli atölyeler, grup eğitim derslikleri ve bireysel eğitim odaları hizmet verecek.

Proje kapsamında ayrıca merkezin çevresinde engelli bireylerin güvenle vakit geçirebileceği, erişilebilir oyun gruplarıyla donatılmış özel bir park alanı da oluşturulacak.

AİLELERE DE DESTEK OLACAK

Engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını hedefleyen merkez, rehabilitasyon ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra aile danışmanlığı hizmetleriyle de önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Tamamlandığında hem engelli bireylere hem de ailelerine destek sunacak merkez, Ordu Büyükşehir Belediyesinin insan odaklı ve sosyal belediyecilik anlayışının önemli eserlerinden biri olacak.