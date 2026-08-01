Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi TESKİ, Saray ilçesinde hayata geçirmeyi planladığı yeni hizmet binasıyla hem vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmayı hem de kurumsal hizmet altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Güncel deprem yönetmeliklerine uygun olarak planlanan proje, çalışanlar için daha verimli çalışma ortamı oluştururken, kamu kaynaklarının etkin kullanımına da katkı sağlayacak.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), il genelinde vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla kurumsal altyapısını güçlendirecek yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, Saray ilçesinde inşa edilmesi planlanan yeni hizmet binası için hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Toplam 1.270 metrekare arsa üzerine projelendirilen hizmet binası, 450 metrekare yapı oturum alanı ve 1.443 metrekare toplam inşaat alanına sahip olacak. Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşacak şekilde tasarlanan bina, modern mimarisi ve işlevsel kullanım alanlarıyla hem çalışanların ihtiyaçlarına hem de vatandaşların hizmet beklentilerine cevap verecek şekilde planlandı.

Proje kapsamında hizmet binasının birinci katında TESKİ hizmet birimleri yer alırken, ikinci katı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı olarak kullanılacak. Böylece kamu hizmetlerinin aynı çatı altında daha koordineli, hızlı ve etkin şekilde sunulması hedefleniyor.

Yeni hizmet binasıyla birlikte mevcut hizmet alanlarının güncel deprem yönetmeliklerine uygun hâle getirilmesi, çalışanların daha güvenli ve verimli çalışma ortamına kavuşması, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve kurumun kira giderlerinin azaltılarak kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması amaçlanıyor.

Tasarruf tedbirleri kapsamında yeni hizmet binasının yapım sürecine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan uygun görüş talep edildi. Bakanlıktan gelecek onayın ardından yatırım süreci başlatılarak Saray'a uzun yıllar hizmet verecek modern hizmet binasının yapım çalışmalarına başlanması planlanıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'in vizyonu ve öncülüğünde yatırımlarını sürdüren TESKİ, güçlü kurumsal altyapısını geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Saray'a kazandırılması planlanan yeni hizmet binası da vatandaş odaklı, güvenli ve sürdürülebilir hizmet anlayışının önemli yatırımlarından biri olarak bölgeye uzun yıllar değer katacak.