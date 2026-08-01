Van Büyükşehir Belediyesinin 60 yaş ve üzeri bireylerin hayat tecrübelerini kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirdiği 'Tecrübe-i Hayat' projesi devam ediyor.

VAN (İGFA) - Van Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı hizmet binasında bulunan kafeteryada yeni bir buluşma gerçekleştirildi. Samimi bir ortamda bir araya gelen katılımcılar, geçmiş yıllara dair unutulmaz anılarını, yaşam mücadelelerini ve hayat tecrübelerini paylaştı.

Programda özellikle kadın katılımcıların anlattığı yaşam hikâyeleri zaman zaman duygusal anların yaşanmasına neden olurken, zaman zaman da yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Etkinlik boyunca katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Sohbetlerin ardından müzik eşliğinde Van yöresine ait halk oyunları oynandı, halaylar çekildi. Katılımcılar hem geçmişi yad etmenin hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Program, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

'Tecrübe-i Hayat' projesi kapsamında düzenlenen buluşmaların ilerleyen günlerde de belirli periyotlarla devam edeceği, farklı yaş gruplarının da projeye dâhil edilmesiyle kuşaklar arası etkileşimin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.