Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, orman yangınlarının önüne geçmek için fosil yakıtlardan uzaklaşılması gerektiği, bunun için de yenilenebilir enerji dönüşümü, ulaşımda elektrifikasyon, enerji verimliliği ve yeşil binalar yapılması gerektiğini söyledi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, yaptığı açıklamada, 'Son yıllarda Ülkemizde ve Dünya'da ardı arkası kesilmeyen orman yangınları, artık sıradan birer doğa olayı olmaktan çıkmış, insanlığın ve gezegenin varoluşsal bir krizine dönüşmüştür. Geçtiğimiz yıl Eskişehir Seyitgazi'de alevlerin arasında kalarak şehit düşen 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 canımızın acısı hala yüreklerimizdedir. Bu kayıpların durması, yeşil vatanımızın küle dönmesinin engellenmesi ancak iklim krizinin kökenine inmekle mümkündür.

Bilimsel veriler açıkça göstermektedir ki; bu yangınların arkasındaki en büyük katalizör küresel ısınmadır. Küresel ısınmayı tetikleyen ana unsur ise atmosferi bir battaniye gibi saran kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtların hesapsızca tüketilmesidir. Dünyamızı yaşanabilir kılmak ve yangın felaketlerini durdurmak için fosil yakıtlardan derhal uzaklaşmalı ve şu radikal adımları hayata geçirmeliyiz:

FOSİL YAKITLARDAN UZAKLAŞMAK İÇİN ATILMASI GEREKEN ADIMLAR

Yenilenebilir Enerji Dönüşümü: Enerji üretiminde kömürlü termik santraller kapatılmalı; rüzgar, güneş ve hidrolik enerji yatırımları ana omurga haline getirilmelidir.

Ulaşımda Elektrifikasyon: İçten yanmalı motorlu araç üretimi ve kullanımı kademeli olarak sonlandırılmalı, toplu taşıma ve bireysel araçlarda tamamen elektrikli sistemlere geçilmelidir.

Enerji Verimliliği ve Yeşil Binalar: Sanayide ve konutlarda enerji tasarrufu sağlayan, kendi enerjisini üreten yalıtımlı yeşil bina teknolojileri zorunlu kılınmalıdır.

ORMANLARIMIZI VE DÜNYAMIZI KORUMAK İÇİN ATILMASI GEREKEN ADIMLAR

Bütçe ve Erken Müdahale: Orman Genel Müdürlüğü bütçeleri artırılmalı, yangın emniyet şeritleri ve sıklık bakımları yangın mevsiminden önce eksiksiz tamamlanmalıdır.

Caydırıcı Cezalar ve Koruma: Ormanlık alanlarda yangına sebebiyet veren ihmal ve kasıtlı eylemlere yönelik yasal yaptırımlar en üst seviyeye çıkarılmalıdır.

Küresel İklim Anlaşmalarına Uyum: Paris İklim Anlaşması ve karbon nötr hedefleri sadece kağıt üstünde kalmamalı, devlet politikası olarak kararlılıkla uygulanmalıdır.

Başka Seyitgaziler yaşanmaması, yeni şehitler verilmemesi ve çocuklarımıza çölleşmiş bir dünya bırakmamak için hükümetleri, yerel yönetimleri ve tüm insanlığı fosil yakıt bağımlılığına karşı acil önlemler almaya ve COP 31 de gündeme gelmesini arzuluyoruz. Unutmayalım; iklim kriziyle mücadele etmek, ormanları söndürmenin tek kalıcı yoludur.' ifadelerini kullandı.