Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde katıldığı açılış töreninde Hoca Mezarı Yaylası yolunun betonlanacağını açıkladı. Başkan Genç, 15 kilometrelik yolun 5 kilometrelik kısmının betonlanmasına bir ay içinde başlanacağını, kalan kısımların da 2 yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka ilçesinin Köprüyanı Mahallesi'nde, Muhtar Kubilay Reis öncülüğünde vatandaşların destekleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen imam lojmanı ve sosyal yaşam alanının açılış törenine katıldı. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, mahalle sakinleri ve davetlilerin yer aldığı açılışta konuşan Başkan Genç, dayanışma ve imece kültürünün önemine dikkat çekerek, 'Bugün burada güzel bir birlikteliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin eserini görüyoruz. Mahallemizin insanı bir araya gelerek elini taşın altına koymuş ve bu güzel eseri hep birlikte ortaya çıkarmıştır. Bu yapı, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biridir' dedi.

HOCA MEARI YAYLASI YOLUNDA BETONLAMA BAŞLIYOR

Başkan Genç, Köprüyanı Mahallesi sakinlerinin de kullandığı Hoca Mezarı Yaylası'nın yolunun betonlanacağı müjdesini vererek şunları söyledi: 'Hoca Mezarı Yaylası bu bölgedeki önemli yaylalardan biri. Yaklaşık 15 mahallemiz bu yaylamızı kullanıyor. Vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmalarımız sürüyor. Allah nasip ederse ağustos ayının sonuna doğru Hoca Mezarı Yaylası yolunun 5 kilometrelik kısmında betonlama çalışmalarına başlayacağız. Bu kısmı bu yıl tamamlayacağız, kalan bölümü de 5'er kilometrelik etaplar halinde 2 yılda bitireceğiz.'

BU TOPRAKLARA HİZMET ETMEK BİZİM GÖREVİMİZ'

Şehrin tamamında olduğu gibi Maçka'da da ulaşım yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Başkan Genç, 'Popara Yaylası'nın yolu 30 yıldır kapalıydı. Bize nasip oldu, Kanlıkaya yolundaki rampaları kaldırdık. Vatandaşlarımızın 10-15 kilometre daha fazla yol gitmesinin önüne geçtik, hem mesafeyi hem zamanı kısalttık. Bu topraklara ne kadar hizmet etsek azdır. Rabbim bize bu hizmetleri yapmayı nasip ettiği için şükrediyoruz' dedi.