Manisa Büyükşehir Belediyesi, modern kültür merkezi, ticaret alanları ve konutlardan oluşan Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi, Ticaret ve Konut Projesi için 5 Ağustos'ta ihaleye çıkıyor. Kentin kültür ve sosyal yaşamına önemli katkı sağlayacak proje, Manisa'nın yeni çekim merkezlerinden biri olacak.

MANİSA (İGFA) - Yunusemre ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde hayata geçirilecek Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi, Ticaret ve Konut Projesi; bünyesindeki kültür merkezinin yanı sıra bölgeye değer katacak ticari alanları ve nitelikli konut imkânlarıyla kente bütüncül bir yaşam alanı sunacak. İhale, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak. Kentin kültür ve sanat altyapısını güçlendirecek proje kapsamında yaklaşık 1.000 kişilik büyük salon, 350 kişilik çok amaçlı salon, geniş fuaye alanları, geçici ve kalıcı sergi salonları, dijital sergi alanları, görsel sanatlar ve seramik atölyeleri, müzik ve ses kayıt stüdyoları, dans stüdyosu, seminer salonları, kafe, sosyal donatılar ve otopark yer alacak. Her yaştan Manisalının faydalanabileceği merkez, tiyatrodan konsere, sergilerden söyleşilere, eğitimlerden ulusal organizasyonlara kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.

'Manisa'nın Geleceğine Yapılmış Bir Yatırım'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi'nin gelecek nesillerin de kullanacağı kalıcı bir eser olacağını belirterek şunları söyledi: 'Manisa, sanayisiyle, tarımıyla ve nüfusuyla büyüyen bir kent. Bu gelişime yakışır, kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği modern bir merkeze de uzun yıllardır ihtiyaç duyuyordu. Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi, bu ihtiyaca cevap verecek çok önemli bir yatırımımız olacak. Büyük salonları, sergi alanları, atölyeleri ve sosyal yaşam alanlarıyla kentimizin kültürel hayatına yeni bir soluk kazandıracağız.'

'Yaşayan Bir Kültür Merkezi Olacak'

Merkezin adını taşıyacağı merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Manisa için önemli hayaller kurduğunu ifade eden Başkan Dutlulu, 'Ferdi Başkanımızın adını, Manisa'ya uzun yıllar hizmet edecek böylesine değerli bir eserle yaşatacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu merkez tamamlandığında yalnızca etkinliklerin düzenlendiği bir bina olmayacak. Çocuklarımızın sanatla buluştuğu, gençlerimizin ürettiği, hemşehrilerimizin bir araya geldiği yaşayan bir kültür merkezi olacak' dedi.