TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda yaptığı konuşmada gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu gençlik, Türkiye'nin bilim ve teknolojide başlattığı atılımı çok daha ileriye taşıyacak donanımlı bir gençliktir. Bizler de ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek siz gençlerimizin, siz evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmeniz için tüm gücümüzle çalışıyoruz' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'na katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, vakfın mensuplarını ve katılımcıları selamlarken Türkiye genelindeki tüm gençlere ve çocuklara selamlarını ve sevgilerini iletti.

Yeditepe'nin kardeş kardeş gülümsediği, Boğaz'ında mavi rüzgârların estiği, fetih ruhunun kalplere işlediği güzel İstanbul'da, rengârenk çiçek bahçesini andıran bir atmosferde bir araya geldiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan; umudun, sevginin, aydınlığın ve geleceğin timsali olan gençlerle birlikte olmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu dile getirdi.

'BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN YOL BAŞÇILARI, 'TEKNOFEST KUŞAĞI' YİNE YERİ GÖĞÜ İNLETİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin gözlerinin ışıl ışıl parladığını belirterek 'Türkiye Yüzyılı'nın mimarları maşallah yine coşkusuyla heyecanıyla tutkusuyla göz dolduruyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yol başçıları, TEKNOFEST kuşağı maşallah yine yeri göğü inletiyor. Sizleri böyle neşeli, böyle coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu muhteşem tablo, bu muazzam manzara için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

TÜGVA'ya etkinlik için şükranlarını iletip Galatasaray Spor Kulübü'nün yöneticilerine ev sahiplikleri için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: 'Bu stadyumu sizlerle yani her biri ayrı renkte 70 bin çiçekle süsleyen bu renkli organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Buradan gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden, bizlere dua eden, uzakta olsalar bile kalpleri bizimle çarpan tüm gençlere selamlarımı yolluyorum. Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Rabb'im onların yar ve yardımcıları olsun diyor, Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum.'

Gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sevgili evlatlarım, öncelikle burada bir gerçeği tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Sizin şu coşkunuzu, şu enerjinizi tarif etmeye inanın kelimeler yetmez. Sizin şu güzelliğinizi, şu berraklığınızı değme şair söze, mısraa dökemez. Sizin şu samimiyetinizi, imanla atan şu kalplerinizi, toplu vuran şu yüreklerinizi en usta ressam resmedemez. Rabb'im sizlerden razı olsun' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA'nın yöneticileriyle mensuplarıyla profesyonel ve gönüllü eğitmenleriyle göğüslerini kabartan işlere imza atmayı sürdürdüğünü belirterek şöyle devam etti: 'Unutmayın, 'İmandır o cevher ki İlahi ne büyüktür/İmansız olan paslı yürek sinede yüktür' Millî ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, taşıdığı potansiyelin farkında olan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor. Geleneksel sporlardan takım oyunlarına, bilim ve eğitim programlarından kültür ve sanat etkinliklerine, doğa kamplarından sivil toplum faaliyetlerine, gençlerimize her alanda değer katan, yeni ufuklar kazandıran, onları güçlü bir geleceğe hazırlayan çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA'nın bu yıl düzenlediği yaz okullarında 700 binden fazla katılımcıya ulaşarak yeni bir rekora imza attığını belirtti.

Vakfın bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencin hayatına dokunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA'nın Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi hâline geldiğini ifade etti.

'81 VİLAYETİMİZDE, 625 İLÇEMİZDE 400 BİNİ AŞKIN GÖNÜLLÜSÜYLE TÜGVA AİLEMİZİ CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 hafta süren TÜGVA yaz okullarında yaklaşık 460 bin öğrencinin Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladığını, 232 bin öğrencinin tecvit eğitimi aldığını, 387 binden fazla gencin ise Osmanlıca derslerine katıldığını anlattı.

Yüz binlerce öğrencinin birbirinden zengin içeriklere sahip eğitim, spor, kültür ve sanat etkinliklerinde kendilerini geliştirme fırsatı yakaladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yaz okullarında düzenlenen etkinliklerde yeni dostluklar kuruldu. Çocuklarımız farklı alanlarda bilgi, görgü ve tecrübe sahibi oldu. Evlatlarımız kimi zaman birbirleriyle yarıştı, kimi zaman uyum içinde çalıştı. En önemlisi geçmişten devraldıkları zengin mirasın idrakine vardı. Görüyorum ki gerçekten dolu dolu bir program geçirmişsiniz. Her açıdan verimli, başarılı, faydalı bir yaz okulu olmuş. Maşallah, barekallah diyorum. Cenabı Allah sizleri nazarlardan saklasın diyorum' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençleri fedakârca eğiten, her biriyle yakından ilgilenen tüm hocaları tebrik ettiğini belirterek, '81 vilayetimizde, 625 ilçemizde 400 bini aşkın gönüllüsüyle faaliyetlerini sürdüren TÜGVA ailemizi canı gönülden tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Gençliğin milletin atardamarı olduğunu söyleyen ve bunun özellikle altını çizmek istediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: 'Atardamar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü, ne kadar sağlıklı olursa millî bünyemiz de o derece sıhhatli olur. Bu damar sayesinde geçmiş, bugün ve gelecek aynı çizgide buluşur. Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız işte bu denli hayati bir görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Gençlerimiz, kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın, tarih ve medeniyet kodlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor.'

'NE YAPARLARSA YAPSINLAR KARŞIMDAKİ ŞU GENÇLİĞİN ÖNÜNE SET ÇEKEMEZLER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA gibi göz bebeği olan kuruluşların sayısı az ama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri bunlar olduğunu belirterek şunları kaydetti: 'Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Sizlerin dik duruşudur, özgüvenidir, sizlerin değerlerinize sahip çıkmanızdır, sizlerin işte burada olduğu gibi birbirinize kardeşçe sarılmanızdır. Varsın, rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını üç beş kendini bilmeze yem ettirmeyiz. Tek bir evladımızın dahi ümitsizliğe kapılmasına asla izin vermeyiz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslenerek, 'Sizler tarihe yön vermiş, bilime, sanata istikamet çizmiş, çağlar kapatmış, çağlar açmış bir milletin evlatlarısınız' diye konuştu.

Gençlere, cihana hükmetmiş, 3 kıta 7 iklimde at koşturmuş kahraman bir ecdadın torunları olduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sizler bugün de vicdanıyla, merhametiyle, mazlumlara sahip çıkmasıyla tüm insanlığa örnek olan bir ülkenin çocuklarısınız. Hepiniz Türk milleti gibi büyük, Türkiye Cumhuriyeti gibi itibarlı bir devletin gençlerisiniz. 21. yüzyıla Türkiye'nin damgasını vuracak vizyoner bir nesilsiniz. Yarınlarımızın sağlam emanetçileri, en büyük güç kaynağımızsınız' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere güçlü, dirayetli, öz güvenli olmalarını, başkalarına karşı boyunlarını bükmemelerini, şartlar ne olursa olsun kendilerine inanmaktan vazgeçmemelerini tavsiye etti.

Bunun için gençlere bilgili, vizyonlu ve cesur olmalarını, adaleti, vicdanı, merhameti, hikmeti elden bırakmamalarını öneren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegâne ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk-İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın' şeklinde konuştu.

'BU GENÇLİK, TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİDE BAŞLATTIĞI ATILIMI ÇOK DAHA İLERİYE TAŞIYACAK DONANIMLI BİR GENÇLİKTİR'

Türk edebiyatının usta şairi Abdurrahim Karakoç'un, 'Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağmur olun siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın, halk mayası taşıyan helal hamur olun siz' sözlerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ben her birinizin gelecekte Türkiye'nin yüzünü ağartacağınıza, Türkiye Yüzyılı'nın sancaktarı olacağınıza yürekten inanıyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir de şunu unutmayın sevgili gençler, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere baktıkça ülkemizin geleceği adına heyecanlanıyorum. Her birinizle gurur duyuyor, sizlere çok ama çok güveniyorum. Rabbim sizleri korusun. Yolunuzu da bahtınızı da ufkunuzu da açık eylesin' ifadelerini kullandı.

Merhum Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in, başarıya giden yolun irade ve çalışkanlıktan geçtiğini ifade eden 'Az bilgili, hatta bilgisiz insanlardan muvaffak olanlar çok görülür. Fakat zayıf iradeli insanlardan başarılı olmuş ve çok yükselmiş tek bir misal gösterilemez. İrade terbiyesi ve nefis mücadelesinin en ahlaki ve insani ifadesi ise çalışmaktır. Tembellik her türlü ahlaksızlığın anası, çalışkanlık da temiz bir başarının, yüksek ahlakın, ruh ve beden sağlığının en temel şartı, en feyizli kaynağıdır' sözlerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Evet, burada olan TÜGVA gençliği işte tam da böyle bir gençliktir. Çalışkanlığıyla, iradesiyle, devamlılığıyla Türkiye'yi her alanda çok daha iyi yerlere getirecek bir gençliktir. Bu gençlik, Türkiye'nin bilim ve teknolojide başlattığı atılımı çok daha ileriye taşıyacak donanımlı bir gençliktir. Bizler de ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek siz gençlerimizin, siz evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmeniz için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimden teknolojiye, spordan kültür ve sanata her alanda hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için ne gerekiyorsa yapıyoruz. İnşallah daha nice yıllar boyunca sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.'

TÜGVA Yaz Okulları finalinin hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öğrenci ve öğretmenlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yaz tatilinizin kalanını sevdiklerinizle birlikte huzurla, mutlulukla, neşe içinde geçirmenizi temenni ediyorum. Ailelerinize, kardeşlerinize, arkadaşlarınıza benden kucak dolusu selam götürün. Yaz okulu boyunca birbirinizle kurduğunuz dostlukları, arkadaşlıkları devam ettirin. Tebessüm, neşe ve sevinç yüzünüzden hiç eksik olmasın diyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla' şeklinde konuştu.