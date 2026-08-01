Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Bozova ilçesinde kanalizasyon altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Hayata geçirilen çalışmalarla ilçenin altyapı kapasitesinin artırılması, vatandaşlara daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir hizmet sunulması hedefleniyor.

ŞANLIURFA (İGFA) - Kent merkezi ve tüm ilçelerde altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Bozova'da yürüttüğü kanalizasyon hattı çalışmalarıyla ilçenin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Artan nüfus ve gelişen yerleşim alanlarının altyapı gereksinimlerini karşılamak amacıyla sürdürülen çalışmalar, planlanan program doğrultusunda titizlikle yürütülüyor.

Toplam 4 milyon 926 bin 636 Euro yatırım bedeline sahip proje kapsamında 44 bin 449 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa ediliyor. ŞUSKİ ekipleri, modern iş makineleri ve yüksek dayanıklılığa sahip malzemeler kullanarak sahada yoğun mesai harcıyor.

Çalışmanın tamamlanmasıyla mevcut kanalizasyon altyapısı güçlendirilirken, yeni yerleşim alanlarının altyapı ihtiyacı da modern ve uzun ömürlü bir sistemle karşılanmış olacak.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Bozova, uzun yıllar boyunca hizmet verecek güçlü, güvenli ve modern bir kanalizasyon altyapısına kavuşacak.