15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan, kırmızı bültenle 10 yıldır aranan terör örgütü FETÖ mensubu B.K. Afyonkarahisar'da yakalandı.

ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik müşterek çalışma yürütüldü.



FETÖ silahlı terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan darbeci ekipte yer aldığı ve 37 kişilik timin firari son mensubu olduğu belirlenen, kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı B.K'nin yakalanmasına yönelik analiz ve takip çalışmaları gerçekleştirildi.

B.K.'nin; 'Cumhurbaşkanına suikast', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme', 'Askeri Ceza Kanununa muhalefet' ile 'silahla, birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma' suçlarından hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda B.K., 1 Ağustos 2026 tarihinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.