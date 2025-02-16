Ülke genelinde 1,5 aylık süre içerisinde makas atma ihlali nedeniyle 12 bin 919 sürücüye işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu ihlale yönelik yeni yaptırımların yakın zamanda yürürlüğe gireceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte makas atmaya yeni yaptırımların geleceğini açıkladı.

1 Ocak-14 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerince halk arasında “makas atma” olarak tabir edilen art arda birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirme ihlali ile ilgili toplamda 12 bin 919 adet sürücüye/araca işlem yapıldığını açıklayan Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak, bu ihlalin ve yol açtığı kazaların önlenmesi amacıyla; idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten men edilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1891005843325214769

Bu arada Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince 6-13 Şubat 2025 tarihleri arasında denetim faaliyetlerine yönelik de istatistiki veriler paylaşan Bakan Yerlikaya, bu süreç içerisinde 2 milyon 948 bin 764 aracın denetlendiğini duyurdu.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 42 sürücüye işlem yapıldığı denetimlerde, hız ihlalinde bulunan 119 bin 400, periyodik muayenesi yaptırılmamış 21 bin 955, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 341, sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 477 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 660 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplamda 462 bin 352 araca/sürücüye işlem yapılığı açıklandı.