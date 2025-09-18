Türkiye Bisiklet Federasyonu, son dönemde artan bisikletli ölümlerinin kamu vicdanını yaraladığını belirterek, trafikte bisikletlilerin can güvenliğinin sağlanması için acil önlem çağrısı yaptı. Federasyon, güvenli bir ulaşım ve spor ağı için Bakanlıklar, yerel yönetimler ve sivil toplumla iş birliği içinde çalıştığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - TÜİK 2024 verilerine göre, bisikletli trafik kazalarında 26 kişi kaza yerinde, 77 kişi ise kaza sonrası 30 gün içinde olmak üzere toplam 103 kişi hayatını kaybetti. Ekonomik koşullar, çevre duyarlılığı, spor faaliyetleri ve kent içi trafik sıkışıklığı nedeniyle bisiklet kullanımı artarken, yetersiz altyapı, eğitim eksikliği ve kurallara uyumsuzluk bisikletlilerin güvenliğini tehdit ederken, Türkiye Bisiklet Federasyonu, karayolları mevzuatında bisikletin motorsuz taşıt olarak sağ şeridi kullanma hakkı olduğunu hatırlattı.

HEDEF: SIFIR CAN KAYBI

Tehlikeli yakın geçişler, kör nokta çarpmaları, “kapı açma” vakaları ve yüksek hız ihlalleri nedeniyle bisikletliler genellikle emniyet şeridini tercih etmek zorunda kaldığına vurgu yapan federasyon, bu durumun ağır kazalara yol açtığını söyledi.

Gençlik ve Spor, İçişleri, Ulaştırma, Milli Eğitim ve Adalet Bakanlıkları ile yerel yönetimler ve sivil toplumla koordineli bir eylem planı yürüttüklerini belirten açıklamada, "Amaç, güvenli, erişilebilir ve kesintisiz bir bisiklet ulaşım ağı kurarak “sıfır can kaybı” vizyonuna yaklaşmak ve trafikte saygı kültürünü güçlendirmek" denilerek bisikletlilerin güvenliği için acil ve koordineli adımlar atılması gerektiğinin altı çizildi.