Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Trafik Haftası” kapsamında Anne Şehir Merkezlerinde okul öncesi öğrencilere trafik bilinci aşıladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Anne Şehir Merkezlerinde, “Trafik ve İlk Yardım Haftası” kapsamında okul öncesi anasınıfı öğrencilerine özel etkinlikler düzenlendi.

Trafikte güvenli davranış alışkanlığı kazanmaları hedeflenen çocuklar, çeşitli oyunlar ve uygulamalı etkinliklerle trafik bilinçlerini pekiştirdi.

Uzmanlar eşliğinde yapılan eğitimlerde çocuklar, trafik kurallarını hem teorik hem de pratik olarak öğrendi. Etkinlikler sırasında kullanılan eğitici materyaller ve interaktif çalışmalar sayesinde minikler keyifli vakit geçirirken önemli bilgiler edindi.

Trafik Haftası kapsamında öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin Trafik Eğitim Parkı’na götürüldü. Burada uygulamalı trafik eğitimi alan minikler, yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları ve temel trafik kuralları hakkında bilgi sahibi oldu.

Eğitimler sonunda tüm öğrencilere katılım sertifikaları verildi.