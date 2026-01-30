Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanı dönüşünde Başkan Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik eylemin ardından bu kez de Antalyaspor maçı öncesi takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzonspor Kulübü, son günlerde kulübe yönelik art arda yaşanan saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Bordo-mavili kulüp, Kocaelispor deplasmanı dönüşünde Başkan Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsünün taşlı saldırıya uğradığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan olayların kabul edilemez bir noktaya ulaştığı vurgulanarak, saldırılar en güçlü şekilde kınandı.

Sporun ruhuna ve fair-play anlayışına aykırı olan bu tür eylemlerin camiayı derinden üzdüğünün altı çizilen açıklamada, Trabzonspor, 'Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz' ifadelerini kullandı.