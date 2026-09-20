Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı 4-0 mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyete imza attı. Gecenin yıldızı ise 3 gol ve 1 asistle oynayan Mohamed Salah oldu. Mısırlı yıldız, ligdeki gol sayısını 7’ye çıkarırken Trabzonspor’da son 9 sezonun en golcü ilk 6 hafta başlangıcını yaptı.

Papara Park’ta Salah şov

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki mücadele bordo-mavili ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Papara Park’ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor rakip fileleri 4 kez havalandırırken Galatasaray gol bulamadı.

Maça hızlı başlayan Trabzonspor, 4. dakikada Mohamed Salah’ın golüyle öne geçti. Mısırlı yıldız, ilk yarının son bölümünde bir kez daha sahneye çıkarak 44. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti.

Trabzonspor’un ikinci golü ise 39. dakikada Noah Saviolo’dan geldi. Bu golün hazırlayıcısı da Salah oldu.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tutan bordo-mavililer, 80. dakikada Salah’ın attığı golle skoru 4-0’a taşıdı.

Salah’dan 3 gol, 1 asist

Galatasaray karşısında gecenin en etkili oyuncusu Mohamed Salah oldu.

Mısırlı yıldız, mücadelede 3 gol ve 1 asist üreterek Trabzonspor’un farklı galibiyetinde başrolü oynadı. Bu performansla birlikte ligdeki gol sayısını 7’ye yükselten Salah, gol krallığı yarışında da zirveye çıktı.

Salah’ın performansı yalnızca bir maçlık başarıyla sınırlı kalmadı. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor’un sezonun ilk 6 haftasındaki hücum performansının en önemli isimlerinden biri haline geldi.

9 sezon sonra Burak Yılmaz’ın ardından

Mohamed Salah’ın Trabzonspor formasıyla ilk 6 haftada 7 gole ulaşması kulüp tarihindeki dikkat çekici istatistiklerden birini de beraberinde getirdi.

Bordo-mavili takımda ilk 6 haftada 7 gol atan son futbolcu, 2017-18 sezonunda Burak Yılmaz olmuştu. Salah, 9 sezon aradan sonra aynı gol sayısına ulaşarak bu başarıyı tekrarladı.

Galatasaray ilk yenilgisini aldı

Karşılaşmadan 4-0 mağlup ayrılan Galatasaray, sezonun ilk yenilgisini Trabzonspor deplasmanında yaşadı.

Trabzonspor ise aldığı farklı galibiyetle 6. hafta sonunda puanını 10’a yükseltti. Galatasaray ise 13 puanda kaldı.

Gecenin özeti: 4 gol, 1 yıldız

Trabzonspor açısından Galatasaray karşısındaki 4-0’lık galibiyet, sadece üç puan anlamına gelmedi. Bordo-mavililer güçlü rakibine karşı farklı bir skor elde ederken Mohamed Salah da performansıyla gecenin en çok konuşulan futbolcusu oldu.

3 gol ve 1 asistlik performansıyla 4 gole doğrudan katkı veren Salah, ligde 7 gole ulaşarak gol krallığı yarışının zirvesine yerleşti.