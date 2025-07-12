Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği, Muharrem ayı dolayısıyla dernek binası önünde aşure dağıtımı yaptı. Etkinliğe Kadın Kolları Başkanı Dr. Şeyma Tok ve yönetim kurulu tam kadro katıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği, Muharrem ayı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Dernek binasının önünde gerçekleştirilen organizasyonda, vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kadın Kolları Başkanı Dr. Şeyma Tok’un öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, dernek yönetim kurulu ve kadın kolları tam kadro katıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği programda birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının altı çizildi.

Dr. Şeyma Tok, “Bu tarz etkinliklerle hem kültürel değerlerimizi yaşatıyor hem de buluşma fırsatı buluyoruz. Katılan ve destek veren herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, hoş sohbetler eşliğinde devam etti ve vatandaşların memnuniyetiyle sona erdi.