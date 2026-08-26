Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ferizli'nin ulaşımında yıllardır beklenen Seyifler-Gölkent Grup Yolu'nda işlemini tamamladı ve kuzeye ulaşım için büyük öneme sahip 9 buçuk kilometrelik güzergâh genişletildi, sil baştan yenilendi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda dönüşüm vizyonuyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ferizli Gölkent'te uzun yıllardır beklenen yenileme çalışmasını tamamladı.

Her gün binlerce kişinin kuzey bölgesine ulaşımını sağlayan, kuzey ilçelerinin ulaşımı için kritik bir öneme sahip Seyifler-Gölkent yolunun genişliği 6 metreden 9 metreye çıkarıldı ve ulaşım hattı güvenli, konforlu bir yapıya kavuştu.

9 buçuk kilometrelik güzergâhta yapılan kazı dolgu çalışmasında 35 bin metreküp dolgu malzemesi kullanıldı. Sağlam altyapı mottosu çalışmaları kapsamında 13 bin 500 ton temel malzeme serildi, 9 bin ton PMT malzemesi ve 20 bin ton sıcak asfalt kullanıldı.

Yıllardır bölge sakinlerinin yenilenmesini beklediği grup yolu, modern ve uzun ömürlü bir ulaşım hattına dönüştürüldü. Ferizli Devlet Hastanesi ile Seyifler arasındaki 1.500 metrelik bölümde yayaların güvenle, sorunsuz şekilde yürüyebilmesi için en kısa sürede hayata geçirilecek. Bu ulaşım hamlesi tarımsal üretim, bölgesel ticaret ve lojistik faaliyetler açısından büyük bir katkı sundu.