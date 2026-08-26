Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Çiftlik Mahallesi'nde sürdürdüğü kapsamlı üstyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Mahallede üstyapı yenilenirken, gerçekleştirilen altyapı yatırımlarıyla ulaşımın ve yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından Gölcük Çiftlik Mahallesi'nde yürütülen üstyapı yenileme çalışmalarında önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Ergenekon Caddesi ile Koca Yusuf Caddesi kesişiminde yer alan kavşakta yenileme çalışmaları ile trafik düzensizliğinin önüne geçilmesi amaçlandı.

Trafik akışına olumsuz etkileri olan mevcut kavşağın giriş ve çıkışları yeniden düzenlendi. Düzenleme çalışmaları kapsamında kavşakta kazı ve dolgu işlemleri ile alt temel malzeme serimi tamamlandı. Ardından bitümlü temel, binder ve aşınma tabakası asfalt serimlerine başlandı.

ÇALIŞMALARDA YÜZDE 70 SEVİYESİNE ULAŞILDI

Mahalle genelinde birçok cadde ve sokakta PMT, binder, tretuvar ve bordür imalatlarının yanı sıra altyapı bacaları ile yağmur suyu ızgaralarının yükseltilmesi çalışmaları tamamlandı. Güzergâhlardaki fiziksel ilerleme yaklaşık yüzde 70 seviyesine ulaşırken, mahallenin önemli ulaşım akslarından Hastane Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi'nde de çalışmalar sürüyor.