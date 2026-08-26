Karatay Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nin yaz dönemi eğitimlerine katılan öğrenciler dönem sonu pikniğinde buluştu.

KONYA (İGFA) - Çocukların kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nde yaz dönemi eğitimleri 6-15 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

Sanattan teknolojiye, yabancı dilden müziğe kadar pek çok farklı alanda eğitimlerin verildiği akademide öğrenciler; Akıl ve Zekâ, Ahşap, Drama, Okuma, Değerler Eğitimi ve Öncü Şahsiyetler, Yazarlık, Çini ve Seramik, Müzik, Robotik Kodlama, Resim, Diksiyon ve Seslendirme ile Dil atölyelerinde eğitim aldı.

AMAÇ EĞİTİMİ SOSYAL ETKİNLİKLERLE PEKİŞTİRMEK

Yaz dönemi boyunca akademide eğitim alan öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri pekiştirmeleri, sosyal iletişim becerilerini geliştirmeleri ve akranlarıyla nitelikli zaman geçirmeleri amacıyla dönem sonu pikniği düzenlendi. Karatay Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar çeşitli oyunlara katıldı ve hayvanat bahçesini gezdi. Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nin yaz dönemi sonu piknik etkinliğine 12 farklı atölyeden öğrenciler, görevli ve eğitmenler katıldı.

Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen eğitimlerin yalnızca akademik ve sanatsal kazanımlarla sınırlı kalmaması, çocukların sosyal ve kültürel yönden de gelişim göstermesi hedefi doğrultusunda düzenlenen dönem sonu pikniğiyle öğrencilerin farklı atölyelerden akranlarıyla bir araya gelmeleri, birlikte hareket etmeleri, iletişim kurmaları ve ekip ruhunu deneyimlemeleri amaçlandı.

Karatay Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen piknik boyunca çocuklar oyun, gezi ve paylaşım odaklı etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi. Yaz dönemi boyunca farklı alanlarda eğitim alan öğrenciler, dönem sonu pikniğiyle birlikte hem eğitim sürecinin yorgunluğunu attı hem de yeni arkadaşlıklar kurarak unutulmaz bir gün yaşadı.

Karatay Kültür ve Sanat Akademisi, çocukların yaz tatillerini verimli ve nitelikli bir şekilde değerlendirmelerine katkı sunarken; sanat, kültür, teknoloji ve farklı eğitim alanlarıyla buluşturduğu öğrencilerin kişisel gelişimlerine de destek olmaya devam ediyor.