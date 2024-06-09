Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi, Güney Çevre Yolu ve Trabzon Havalimanı'nın genişletilmesi çalışmalarını yerinde inceledi ve açıklamalarda bulundu.TRABZON (İGFA) - Trabzon Havalimanının Türkiye'nin en yoğun havalimanlarından biri olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut havalimanının 2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuya hizmet sunarak ülkemiz havalimanları arasında 9. sırada yer aldığını söyledi.

Havalimanından şu anda 19 farklı şirketle 11 ülkede 20 farklı noktaya dış hatlardan, 4 farklı şirketle 8 farklı lokasyona da iç hatlardan ulaşım sağlandığını belirtn Bakan Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere Trabzon ve Suudi Arabistan arasında direkt uçuşları da başlattık. Yaz dönemi boyunca gerçekleşecek uçuşlarda Trabzon'dan direkt uçuşla hem Cidde'ye hem de Riyada seyahat mümkün oldu. 2024 Yılı yaz sezonunda Trabzondan Suudi Arabistana Türk Hava Yolları, Flynas ve Flyadeal şirketleri tarafından toplam 817 adet uçuş planlanıyor. Bu seferler ile hem Trabzon turizmi ve ekonomisi gelişiyor hem de hac ibadeti ve umre seyahatlerini gerçekleştirecek vatandaşlarımız için de büyük bir kolaylık oldu. Mayıs ayında da Türk Hava Yolları 4 adet Hac Seferi gerçekleştirdi. Trabzon Havalimanımızdaki yolcu artışını arttığını da gözlemlemeye devam ediyoruz. Havalimanımız bu yıl daha nisan sonu itibariyle 877 binin üstünde yolcu ağırladı ve 2023 yılı ilk 4 aya göre artış oranı yüzde 18 oldu. Bu noktada yıl sonunda Trabzon Havalimanındaki yolcu sayısının 4 milyonu geçeceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

"YENİ DIŞ HATLAR GELEN YOLCU TERMİNALİ TEMMUZ'DA HİZMETE ALINACAK"

Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da Trabzon Havalimanını genişletmek ve Trabzona yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara da başladıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Mevcut iç hatlar terminal binasına iki adet sabit yolcu köprüsü ve körük ekleyeceğiz. Körüklerden birincisinin yapımı devam ediyor. Yaklaşık 2 ay sonra hizmete almayı planlıyoruz. Özellikle yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının aciliyeti vardı. 23 Mayıs'ta da bu binalarımızın geçici kabullerini yaptık. Ufak tefek tamamlanacak işlerin ardından yeni dış hatlar gelen yolcu terminalimizi Temmuz ayı içerisinde hizmete almayı planlıyoruz. CIP binasını da işletici firma THY kendi konseptine göre iç düzenlemeler yaptıktan sonra hizmete alacak. Yatırım programına aldığımız Trabzon Yeni Havalimanı yapım ihalesini de önümüzdeki süreçte başlatacağız." dedi.

KARADENİZ'İN EN ÖNEMLİ SAĞLIK MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK

Trabzon Şehir Hastanesi ile ilgili de bilgi verem Bakan Uraloğlu, Akyazı Stadyumunun yanında Türkiye'nin ve dünyanın en modern hastanelerinden birini inşa ettiklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin dört bir tarafındaki örnek şehir hastanelerinden, en güzellerinden bir tanesinin şu anda Trabzon'da yapıldığın ifade eden Bakan Uraloğlu, "280 bin metrekarelik alanda kurulan Trabzon Şehir Hastanemiz; İlimizin sağlık altyapısının gücüne güç katacak bir proje. 900 yatak kapasitesiyle hastanemizde; yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvar gibi önemli sağlık kompleksleri de yer alacak. Trabzon Şehir Hastanesi tamamlandığında; Karadeniz Bölgesinin en önemli sağlık merkezlerinden biri olacak. Hastanemizi 2025 yılı bitmeden hizmete almayı hedefliyoruz. Bu noktada böyle önemli bir sağlık kompleksinin bağlantı yollarını inşa etmekten de ayrı bir gurur duyuyoruz. Bu kapsamda şehir hastanemize ulaşımı hızlandırmak için hafif raylı sistem projesini de hayata geçirdik biliyorsunuz." diye konuştu.

"56 İSTASYON İÇEREN KENT İÇİ RAYLI SİSTEMİ KAZANDIRACAĞIZ"

24 Nisanda Trabzon Büyükşehir Belediyesiyle bir araya gelerek Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi protokolünü imzaladıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü eliyle bu projenin yapımını biz üstlendik. Trabzonumuza; Akçaabat'tan Yomra Merkeze ulaşan; Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Üniversite, otogar ve Havalimanı gibi 56 istasyon içeren kent içi raylı sistemi kazandıracağız. Yaklaşık 32 km olan proje genel itibariyle 824 bin kişinin yaşadığı şehrimizde özellikle Akçaabat, Yomra ve Ortahisar ölçeğimizde 500 bin nüfusun yaşadığı, sirkülasyonun en yoğun olduğu alana hizmet edecek. Özellikle yaz aylarında turizmin artması ile yoğunlaşan trafik rahatlamış olacak. Çalışmaları devam eden uygulama projelerinin tamamlanmasının ardından da en kısa sürede ihale etmeyi ve yapım çalışmalarına başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

