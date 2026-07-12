Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali, farklı ülkelerden gelen halk oyunları ekipleri ve konserlerle büyük ilgi görüyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali, yoğun ilgiyle devam ediyor.

Meydan Parkı'nda gerçekleştirilen gündüz etkinliklerinde vatandaşlar, farklı ülkelerin kültürlerini yakından takip ederken festival coşkusu, bu akşam Yeni Mahalle Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek halk oyunları gösterileri ve konserlerle sürecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor.

Farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen halk oyunları ekiplerini aynı sahnede buluşturan festivalin ilk akşamında sahne alan Kıbrıs, Kolombiya, Osetya ve Kabardinya-Balkarya ekipleri kültürlerine özgü halk oyunlarını sergiledi.

Akçaabat ve Tonya belediyelerinin halk oyunları ekipleri de yöresel gösterileriyle izleyicilerden tam not aldı. Gecede sanatçılar Mesut Uçar ve Zeynep Başkan da sahne alarak festivale müzik dolu anlar yaşattı.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Festival heyecanı bugün de devam ediyor. Meydan Parkı'nda düzenlenen gündüz programında Vladikavkaz, Kahramanmaraş, Kabardinya-Balkarya, Ankara Yenimahalle, Kıbrıs, Kuzey Osetya ve Ankara Kuzeyin Uşakları ekipleri sahne aldı.

Geleneksel kıyafetleri ve özgün koreografileriyle izleyici karşısına çıkan ekipler, farklı kültürlerin danslarını Trabzonlularla buluşturdu. Meydanı dolduran vatandaşlar gösterileri ilgiyle takip ederken, performanslar alkışlandı.

FUAR ALANINDA SÜRECEK

Festival coşkusu bu akşam saat 19.30'da Yeni Mahalle Fuar Alanı'nda devam edecek. Programda Azerbaycan, Rusya, İtalya, Çeçenistan, Kuzey Osetya, AHOM Akçaabat Halk Oyunları Müzik Spor Kulübü ve Kolombiya ekipleri sahne alacak.

Halk oyunları gösterilerinin ardından sevilen sanatçılar Sinan Sami ve Ekin Uzunlar, seslendirecekleri eserlerle festivale katılanlara unutulmaz bir gece yaşatacak.

VATANDAŞLAR DAVET EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Trabzon'da kültürlerin buluşmasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin sahne aldığı, birbirinden değerli sanatçılarımızın konser verdiği festivalimize tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bekliyoruz. Meydan Parkı'nda gündüz, Yeni Mahalle Fuar Alanı'nda ise akşam gerçekleştirilecek gösteriler ve konserlerle festival coşkusunu hep birlikte yaşayalım. Kültürümüzü, dostluğumuzu ve kardeşliğimizi horonun evrensel diliyle buluşturduğumuz bu büyük organizasyona tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz' denildi.